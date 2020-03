Hospital confirma 6ª morte em São Paulo; chega a 8 no Brasil

O Hospital Santa Catarina, em São Paulo, confirmou nesta sexta-feira (20) a morte de um paciente de 70 anos infectado com o novo coronavírus. É a sexta morte no estado de São Paulo e a oitava em todo o país durante a pandemia.

O homem estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com sintomas do novo coronavírus desde terça-feira (17). Ele morreu às 17h55 de quinta-feira (19). O resultado positivo do exame do paciente saiu nesta manhã, segundo o G1 São Paulo.

O paciente pertencia ao grupo de risco com doença pulmonar obstrutiva crônica, diabetes e hipertensão, de acordo com o hospital, que é privado.

Em nota, o hospital lamentou a morte e disse que segue todos os protocolos recomendados pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Até quinta-feira (19), todas as cinco mortes em São Paulo haviam ocorrido no mesmo hospital, o Santa Maggiore, da Prevent Sênior. Todas as vítimas tinham mais de 60 anos.