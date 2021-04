Hospital de Caetité começa a usar capacetes especiais para tratar pacientes com covid-19

O Hospital Municipal de Caetité, no sudoeste da Bahia, vai contar com um equipamento especial para os pacientes internados com covid-19. Foram adquiridos Capacetes Helmet para o tratamento dos infectados.

O equipamento, usados em pacientes com quadro grave da covid-19, fazem uma ventilação contínua não invasiva. Eles possuem um capuz, que cobre toda a cabeça do paciente, feito de material transparente e macio. O objetivo do uso desse tipo de equipamento é evitar a intubação do paciente, já que esse é um procedimento que aumenta muito a taxa de mortalidade.

Vagner Luís Araújo, coordenador da equipe de Fisioterapia da Unidade de Assistência Respiratória do hospital, que conta com fisioterapeutas plantonistas e recursos para assistência respiratória 24 horas, explicou que a Ventilação Mecânica não Invasiva (VMNI) tem se tornado uma aliada para o tratamento da baixa de oxigênio no sangue em pacientes da unidade.

“Estamos tendo respostas bastante positivas por aqui, e felizes com mais essa opção à disposição de todos”, explicou ele.