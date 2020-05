Hospital de Salvador fará segunda etapa de implantação do prontuário eletrônico

O Hospital Geral Roberto Santos (HGRS) iniciará, nos próximos dias, a segunda etapa de implantação do prontuário eletrônico AGHUse na instituição. A ação, que já foi concluída no ambulatório, setores de internamento, unidades de terapia intensiva (UTIs) e, em caráter emergencial, na enfermaria do anexo (criada para receber os pacientes que não têm Covid-19) – chega, agora, às enfermarias, Unidade de Acidente Vascular Cerebral (UAVC-HGRS), emergências, farmácia, almoxarifado, estoque, nutrição, Serviço de Arquivo Médico e Estatística (Same-HGRS) e faturamento.

Desenvolvido no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), o sistema de gestão hospitalar e prontuário eletrônico AGHUse é considerado referência no país. Entre os objetivos principais do uso do software estão a integração e informatização dos dados de cada paciente.

“O prontuário eletrônico é realidade nos hospitais mais avançados do mundo. Com ele, temos todas as informações clínicas dos usuários, pedidos de exames, receitas de medicamentos, além de conseguirmos gerir as internações, com a possibilidade de eliminarmos o excesso de papéis utilizados no cotidiano hospitalar”, destaca o diretor-geral do HGRS, José Admirço Lima Filho.

Os dados do prontuário eletrônico são usados por médicos, enfermeiros, profissionais do setor administrativo e da tesouraria. O sistema informatizado é alimentado em tempo real.

Devido à pandemia do novo coronavírus, o grupo de trabalho (GT-AGHUse-HGRS) desenvolveu videoaulas e slides para substituição das capacitações presenciais e redução da operação assistida nas áreas de implantação. Apesar disso, a equipe foi treinada pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH-HGRS) e pelo Serviço Integrado de Atenção à Saúde do Trabalhador (Siast-HGRS) para possíveis atendimentos presenciais, se houver necessidade.

A ficha de cadastramento está disponível para o público interno na intranet do HGRS (http://intranet.hgrs.ba/hgrs/) e pode ser disponibilizada, também, via e-mail ou pelo WhatsApp do Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-HGRS) – 71 9.9725-8737, conforme solicitação de coordenadores, diretores e funcionários da instituição. Em caso de dúvidas, o trabalhador pode buscar orientação com o GT-AGHUse-HGRS, no edifício anexo ao hospital.