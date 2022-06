Hospital de Salvador nega óbito de influencer que postou que estava morto; entenda

Os 500 mil seguidores do influencer Gui Pagnocelli, de 32 anos, se surpreenderam ao ver que um post nas redes sociais dele anunciando a morte. Um dia antes, ele postou que estava internado no Hospital Teresa de Lisieux, em Salvador.

No entanto, a unidade de saúde negou a informação. Na nota, o hospital disse que o influencer foi atendido num centro médico em Alagoas, mas já recebera alta.

"O hospital informa que não houve atendimento do paciente Gui Pagnoncelli no Hospital Teresa de Lisieux, em Salvador (BA). Na tarde deste sábado, 18, o paciente foi atendido no Hospital Maceió (AL), e já recebeu alta", consta do comunicado emitido no fim da tarde deste sábado.

No perfil de Gui na web, uma mensagem fala do falecimento do influenciador, às 10h18, com os dizeres. "É com profundo pesar que informamos que nosso guerreiro nos deixou hoje. Ele lutou com todas as forças, mas os planos de Deus foram outros", consta da mensagem. Nas publicações nos stories da página há um link para um aplicativo.