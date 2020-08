Hospital de Senhor do Bonfim recebe 20 leitos de UTI; metade é para pacientes com covid-19

Mais 20 leitos de UTI foram entregues nesta quinta-feira (13) pelo governador Rui Costa no interior da Bahia. Desta vez, os leitos foram inaugurado na cidade de Senhor do Bonfim, no Centro-Norte do estado. Eles fazem parte do projeto de reforma e ampliação do Hospital Municipal Dom Antônio Monteiro. Por enquanto, metade dele vai atender a pacientes com covid-19.

“Este hospital vai atender pacientes de alta complexidade em toda a microrregião de Bonfim. Aqui nós colocamos R$ 8 milhões em obras e equipamentos. Estamos entregando agora 70% das obras, que devem ser concluídas até dezembro. Eu estava ansioso, diante da pandemia de covid-19, para entregar esses leitos que vão dar suporte a esta região”, disse Rui. Os leitos entram em funcionamento na próxima segunda-feira (17).

A obra é fruto de parceria entre o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), e a prefeitura de Senhor do Bonfim. Dos 20 novos leitos de UTI, inicialmente, 10 deles serão dedicados para atender pacientes com covid-19. Os novos leitos estão divididos entre adulto e neonatal.

O investimento nas intervenções do hospital têm recurso de mais de R$ 5,8 milhões e a estrutura dispõe de enfermaria, tomografia, diálise e raio-x.

Ainda em Senhor do Bonfim, Rui Costa entregou o novo Mercado Municipal. No local irá funcionar um centro para comercialização de animais e também de grãos. O investimento foi de mais de R$ 3,5 milhões no equipamento que conta com 32 currais e que também conta com área para restaurantes e lanchonetes.

Aeródromo e pavimentação

Durante a viagem, o governador vistoriou as obras da pista de pouso e decolagem do Aeródromo de Senhor do Bonfim. A estrutura contará com um terminal e a pista terá mais de 1,5 mil, com investimento de R$ 19 milhões. A obra tem previsão de conclusão de 10 meses.

Na inauguração do hospital, o governador também assinou autorização de publicação do edital para licitação da obra de pavimentação e micro revestimento da rodovia BA-131, trecho do entroncamento da BR-407 (Senhor do Bonfim) - Saúde - Caem - Entroncamento BR-324. A obra tem investimento previsto de R$ 45 milhões e beneficiará dos 210 mil habitantes dos municípios de Senhor do Bonfim, Antônio Gonçalves, Pindobaçu, Saúde, Caem e Jacobina.

Rui também ainda assinou ordem de serviço para ampliação de sistema de abastecimento de água para as localidades de Cariacá, Água Branca e Cariacá de Cima.