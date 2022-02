Hospital do Oeste suspende atendimento pediátrico para casos não urgentes; entenda

O público que busca atendimento de baixa complexidade não receberá mais atendimento no Hospital do Oeste, em Barreiras. A unidade hospitalar divulgou um comunicado no qual informa que casos pediátricos que não são classificados como urgentes serão encaminhados para as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município.

De acordo com o hospital, a medida tem como objetivo promover a reestruturação do município. O comunicado reforça ainda que os atendimentos da emergência pediátrica serão mantidos nos casos mais urgentes.

Serão encaminhados para as UBS pacientes que apresentam demandas de baixa complexidade, como dificuldade respiratória que já melhorou há 24 horas; febre que já melhorou há 24 horas; dor de ouvido sem febre; troca de curativos e retirada de pontos; feridas sem sinal de infecção; vômitos com melhora há 24 horas; dor abdominal de baixa intensidade ou com duração maior que 4 dias, além de suspeita de intoxicação com sinais vitais normais de criança ativa.

Além disso, a unidade também não prestará atendimento e encaminhará os pacientes com queixa de demais causas que não requerem atendimento de urgência.