Hospital do Subúrbio é eleito a quinta melhor unidade de saúde pública do Brasil

O Hospital do Subúrbio, em Salvador, foi eleito o 5º melhor hospital público do Brasil em evento realizado na sede da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas/OMS), em Brasília. Divulgado nesta terça-feira (8), a iniciativa avaliou 136 unidades de saúde de todo o país e elegeu as 40 mais eficientes do Sistema Único de Saúde (SUS). A avaliação dos usuários, qualidade do serviço e segurança dos pacientes foram os principais critérios de avaliação e pontuação.

A comissão julgadora fora composta por representantes da Opas/OMS, Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde (Ibross), Instituto Ética Saúde (IES) e Organização Nacional de Acreditação (ONA). Foram reconhecidos os hospitais públicos que possuem atendimento 100% financiado pelo SUS. As instituições premiadas possuem diferentes formatos de gestão e estão localizadas em 11 estados.

O Hospital do Subúrbio (HS) foi a primeira unidade hospitalar pública do Brasil a funcionar por meio de Parceria Público-Privada (PPP). É uma unidade geral pública estadual, de gestão privada, com perfil de urgência e emergência para pacientes adultos e pediátricos.

Inaugurado em 13 de setembro de 2010, iniciou as atividades em 14 de setembro do mesmo ano. A unidade realiza procedimentos de média e alta complexidade em pacientes adultos e crianças vítimas de traumas, portadores de patologias agudas e crônicas agudizadas.

A unidade dispõe de especialidades nas áreas de clínica médica (clínica geral, nefrologia e neurologia), clínica cirúrgica (cirurgia geral, cirurgia torácica, cirurgia plástica, cirurgia vascular, neurocirurgia, ortopedia e traumatologia, urologia, pediatria cirúrgica e anestesiologia), cirurgia bucomaxilofacial e pediatria clínica.

Os atendimentos são integrados com enfermagem, fisioterapia, nutrição, farmácia, serviço social, psicologia e fonoaudiologia, além de todo um time de apoio operacional. Também há serviços de medicina intensiva, radiologia e radiologia de intervenção.