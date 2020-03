Hospital Espanhol será reaberto para atendimento a pacientes com coronavírus

O Hospital Espanhol será reaberto para atender pacientes com coronavírus. O anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira (18), pelo governador Rui Costa e pelo secretário de saúde do estado, Fábio Villas Boas, após uma vistoria técnica na unidade que está fechada desde 2014. Na vistoria, segundo o governador, foi constatada a viabilidade da unidade para atendimento a pacientes com sintomas do novo coronavírus. A desapropriação foi autorizada nesta terça-feira (17) pela Justiça Federal.

Após a inspeção, o governador relatou as condições encontradas e próximos passos para reativar o hospital, já nos próximos dias:

“Concluímos a vistoria com a equipe e constatamos que tem áreas que precisam de reparos, que serão feitos de imediato. Nós vamos utilizar 80 leitos de UTI e 80 apartamentos, totalizando 160 leitos, além de salas de cirurgia, emergência e refeitório para atender eventuais pacientes que precisem desse atendimento”, disse Rui.

Ainda de acordo com o governador, as medidas para reabrir temporariamente o hospital começam ainda nesta quarta-feira, com dedetização. Depois, será feita a higienização e os devidos reparos. Já os profissionais que vão trabalhar na unidade serão contratados pelo governo em formato a ser definido junto à Sesab.

A ocupação temporária do Hospital Espanhol foi solicitada pela Procuradoria Geral do Estado e autorizada pela justiça federal na última terça-feira (17), para uso da unidade como hospital de campanha durante o período de crise na saúde pública causada pela pandemia do Covid-19. O primeiro hospital para atendimento em Salvador segue sendo o Couto Maia, em Cajazeiras.