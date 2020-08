Hospital Geral Roberto Santos receberá Hemóvel a partir desta terça (25)

O Hemóvel, caminhão itinerante da Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado da Bahia (Hemoba), já tem próxima parada: o Hospital Geral Roberto Santos (HGRS).

A partir de terça-feira (25) a unidade receberá doadores de sangue em frente ao Auditório Central do hospital. O automóvel ficará no local até quinta-feira (27) e também fará coleta de material e cadastro de medula óssea para quem desejar. o atendimento acontece sempre das 8h às 17h.

Por segurança, é necessário agendar um horário para fazer a doação. Para isso, basta telefonar para o número (71) 3117-7788 ou ir presencialmente à Agência Transfusional do hospital (AT-HGRS), localizada no térreo do edifício principal do Roberto Santos. Devido à pandemia da Covid-19, o Hemóvel só atenderá um doador, por vez.

O objetivo da campanha é melhorar o nível do estoque de bolsas de sangue da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba), que se encontra em estado crítico. Com isso, cirurgias que foram suspensas por falta de sangue podem ser remarcadas e pacientes podem ser atendidos.

As bolsas tamvémsão bastante utilizadas em quem faz tratamento de hemodiálise e quem dá entrada nas unidades de urgência e emergência.

Para se ter uma ideia da demanda, diariamente são necessárias 50 bolsas de sangue para atender às diversas demandas que chegam apenas no banco de sangue do Roberto Santos, o maior do Norte-Nordeste, e que realiza procedimentos com menos de 1/5 deste número, tornando recorrentes as remarcações de cirurgias.

Amigos do Roberto Santos

Além do Hemóvel, outra forma de ajudar o HGRS é a doação para o cadastro de número 0106, que leva o nome “Amigos do Roberto Santos”. Quem não quiser doar sangue para um paciente específico pode doa voluntariamente para qualquer pessoa do hospital que precise, bastante informar ao Hemoba o destino desejado.

Requisitos básicos

Para doar sangue, o candidato precisa se apresentar sozinho ao ponto de coleta, com máscara, portando documento original com foto e ter entre 16 e 69 anos de idade. O candidato também deve pesar acima de 50 kg, estar bem descansado e alimentado, não fumar por, pelo menos, duas horas antes da doação e não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas.

A Fundação Hemoba também está funcionando com hora marcada para doação de sangue. Os agendamentos podem ser feitos pelo site www.hemoba.ba.gov.br, e-mail horamarcada@hemoba.ba.gov.br ou pelo telefone (71) 3116-5643.