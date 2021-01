Hospital Martagão Gesteira disponibiliza 10 leitos de pediatria para crianças de Manaus

O Hospital Martagão Gesteira enviou um ofício para o Ministério da Saúde,nesta sexta-feira (15), para informar que disponibilizará dez novos leitos de pediatria para crianças de Manaus, no Amazonas, que precisarem ser transferidas para outros estados.

No documento, a Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil, a entidade mantenedora do Martagão, ressalta que os leitos estão sendo disponibilizados dado o cenário da falta de oxigênio em hospitais ocorrido na cidade. Nesta sexta, o governo do estado do Amazonas avisou aos outros estados do Brasil que precisa transferir pelo menos 60 recém-nascidos prematuros que estão internados em Manaus e correm risco de ficar sem oxigênio.

O presidente da Liga Álvaro Bahia, Carlos Emanuel Melo destaca que a situação enfrentada no país demanda ajuda por parte de todos e que o Hospital está à disposição do Ministério da Saúde. “O Martagão Gesteira entende que os problemas de saúde das crianças do país são também problemas seus, independentemente se são crianças baianas ou amazonenses. O combate à pandemia é um desafio de todos nós”, afirma.