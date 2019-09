Hospital Martagão Gesteira firma parceria para transplante de fígado em crianças

Pensando em realizar transplantes hepáticos infantis na Bahia a partir de 2020, o Hospital Martagão Gesteira lançou nesta segunda-feira (2) uma parceria com o Hospital Sírio-Libanês, de São Paulo. O objetivo é treinar a equipe da unidade de saúde soteropolitana para a realização dos procedimentos em crianças de 0 a 14 anos.

A parceria entre os dois hospitais foi promovida pelo Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde (CGSNT/MS), e faz parte do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS).

O trabalho será conjunto entre os profissionais dos dois hospitais, que realizarão os primeiros transplantes já no próximo ano, com previsão para o primeiro semestre, de acordo com o diretor-presidente do Martagão, Carlos Emanuel Melo.

“É uma coisa que faltava para as crianças da Bahia. O Martagão trata de crianças pobres, desassistidas do ponto de vista socioeconômicos e com doenças graves. Então, levar um tratamento de alto custo e alta tecnologia como esse para essas crianças é como corrigir uma injustiça social’, avaliou o diretor-presidente.

A tutoria do Sírio-Libanês abrangerá as áreas clínicas, anestesiologia e enfermagem, além dos próprios procedimentos cirúrgicos que serão realizados em conjunto pelas equipes dos dois hospitais.

De acordo com o secretário estadual de Saúde, Fábio Vilas-Boas, na Bahia cerca de 170 crianças estão na fila de espera para realização de transplante de fígado.

“Isso é um marco na história da saúde da Bahia, com um benefício continuado e mudança cultural. Teremos um ganho muito grande principalmente para as famílias, que não precisarão mais se deslocar para outros estados para realizar esses procedimentos”, avaliou.

Conhecido como o Hospital da Criança, o Martagão é referência em atendimentos pediátricos na Bahia.

O Hospital da Criança

O Hospital Martagão Gesteira integra a Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil, que há quase cem anos assiste crianças e adolescentes no estado. É o único hospital exclusivamente pediátrico de Salvador.

Por ano, a instituição faz cerca de 500 mil atendimentos através do SUS. O Martagão é referência no estado para tratamentos de alta complexidade como neurocirurgia, cardiologia e oncologia.

O Martagão também já está se preparando para outras formas de transplantes, como o de medula óssea. Na última semana, a unidade foi vistoriada pelo Ministério da Saúde para a realização desse tipo de proceidmento. Nesta segunda, também houve vistoria para iniciação do transplante de rim.

Ainda segundo Carlos Emanuel, o hospital já conta com uma equipe apta a realizar transplantes em adultos. No entanto, a Bahia não realiza transplantes de crianças, exceto nos rins.