Hospital Martagão Gesteira pede doações de itens de proteção

O Hospital Martagão Gesteira incluiu na sua lista de doações a necessidade de itens como máscaras descartáveis, máscaras N95 e álcool em gel.

Unidade de saúde filantrópica, o hospital, que atende mais de 80 mil crianças, necessita dos itens para seguir atendimento adequado a esses pacientes.

Em relação ao ao álcool em gel, por exemplo, trata-se de um produto de fundamental importância para o controle de infecções no hospital que, segundo a unidade, encontra-se em escassez no mercado junto aos fornecedores.

Coronavírus na Bahia

A Bahia registrou nove novos casos do novo coronavírus (Covid-19) apenas na (18). Com isso, o número de casos confirmados no estado subiu para 27. De acordo com boletim emitido pela Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), oito pacientes testaram positivo em Salvador e um em Porto Seguro.

Segundo o documento, as vigilâncias municipais ainda investigam o histórico dos pacientes para saber se há algum caso de transmissão comunitária - que ocorre quando não é mais possível identificar a fonte de transmissão de pacientes que contraem a doença, o que indica que o vírus já circula entre a população. Até esta terça-feira (17), o Ministério da Saúde só havia confirmado casos de transmissão dessa natureza nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo.

De janeiro até as 19h horas de quarta, a Bahia registrou 747 casos notificados com suspeita clínica de infecção pelo novo coronavírus, sendo 28 confirmados. São 17 em Salvador (9), cinco em Feira de Santana, cinco em Porto Seguro e um em Prado. Outros 335 aguardam análise laboratorial e os demais foram descartados. No total, 46 municípios fizeram notificação.

