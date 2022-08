Hospital Metropolitano é inaugurado com 235 leitos em Lauro de Freitas

Quem precisa de atendimento de alta complexidade em cardiologia e neurovascular tem um novo hospital público a quem recorrer. O Hospital Metropolitano de Lauro de Freitas foi inaugurado, nesta terça-feira (16), como uma referência em urgência e emergência, trauma raquimedular, AVC e neurologia, mas por enquanto não atenderá demanda aberta, os pacientes serão atendidos através da regulação. O investimento foi de R$ 183 milhões.

São 235 leitos, distribuídos em clínica geral (60), neurologia clínica (30), cirurgia geral (30), cirurgia vascular (60) e Unidade de Terapia Intensiva Tipo II (55). A abertura ocorrerá de forma gradual. No primeiro mês de atendimento, a unidade disponibilizará 60 leitos, sendo 40 clínicos e 20 de UTI, além de duas salas cirúrgicas.

Apesar da inauguração acontecer nesta terça-feira, o Hospital Metropolitano já era conhecido por parte dos baianos, isso porque durante o período mais caótico da pandemia a unidade foi usada para atender pacientes com covid-19. O governador Rui Costa (PT) fez a inauguração da unidade e destacou a importância da estrutura.

“Assim que concluímos esse hospital tivemos o início da covid. Isso nos impediu de colocar a unidade para cumprir suas funções originárias e ao longo do agravamento da crise de covid nós utilizamos esse hospital como unidade de emergência e tratamento. Com a queda nos números de covid, nós aguardamos um período, e hoje a gente reabre esse hospital progressivamente até ele estar ocupado integralmente”, afirmou.

O hospital tem cerca de 27 mil metros quadrados de área construída, com seis pavimentos e salas amplas e bem iluminadas. O governador percorreu a unidade antes de fazer a inauguração. “Com esse hospital aberto a gente pretende ajudar toda a rede e o acolhimento dos pacientes, e consegui fazer muitas cirurgias eletivas”, disse.

Serviços

Os pacientes serão encaminhados através de transferência e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Existe no hospital também uma Unidade de Atenção ao Acidente Vascular Cerebral (UAVC), que atenderá pessoas em fase aguda com tratamento trombolítico e angioplastia.

Haverá atendimento ambulatorial com consultas especializadas e exames de apoio diagnóstico, como tomografia computadorizada e ressonância magnética; procedimentos de diagnose e terapias, como diagnóstico em patologia clínica, anátomo-patologia, exames de bioimagem, métodos gráficos, métodos ópticos e hemoterapia; e outros serviços de apoio assistencial e administrativo.

A unidade contará com um total de 1.021 colaboradores, sendo 911 de multiprofissionais assistenciais, administrativos e de serviços de apoio e 110 profissionais médicos. O hospital será administrado pelas Obras Sociais Irmã Dulce (Osid). A superintendente da instituição, Maria Rita Pontes, se emocionou.

“Agradeço a confiança e por ter essa oportunidade de servir mais uma vez às pessoas do Serviço Único de Saúde (SUS), as pessoas por quem Santa Dulce sempre tem um olhar preferencial, e peço a Santa Dulce que abençoe a toda equipe que começa a trabalhar nessa unidade. A gente sente aqui a oportunidade de servir em um espaço muito humanizado em que vamos poder trabalhar o nosso proposito com muito amor”, afirmou.

Para que fosse reaberto, o hospital passou por desinfecção e adequação nas enfermarias, centros cirúrgicos, UTI’s e consultórios. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde (Sesab), a medida foi necessária para garantir as condições sanitárias e estruturais essenciais à reinauguração. Durante os 13 meses em que serviu como unidade exclusiva para tratamento de covid, o Hospital Metropolitano acolheu mais de 3,8 mil pessoas.

O Estado também anunciou obras de melhoria para o tráfego e para o desenvolvimento urbano do município de Lauro de Freitas. Entre elas, está a requalificação da pavimentação asfáltica de algumas das principais ruas dos bairros de Itinga e do Centro da cidade; além da reforma da Praça 8 de Março, em Vida Nova, e da construção da Praça da Mulher. Os trabalhos serão executados pela Companhia de Desenvolvimento Urbano (Conder), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado (Sedur).

Impactos

A inauguração do Hospital Metropolitano, em Lauro de Freitas, vai permitir o avanço de obras em outras duas unidades de saúde no mesmo município. O Hospital Geral Menandro de Farias, na Estrada do Coco, vai transferir pacientes para a nova unidade para poder dar continuidade as obras de requalificação. O investimento é de R$ 7 milhões. As intervenções já começaram, mas estão lentas por conta das atividades na unidade.

Durante o evento, o governo do estado autorizou também a reforma e ampliação do prédio do antigo hotel Riverside, que vai sediar o Hospital de Cuidados Prolongados, na Estrada do Coco. O investimento é de cerca de R$ 8 milhões. Os pacientes serão transferidos para que sejam feitas obras de acessibilidade e adequação. A prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho (PT), participou do evento.

“É importantíssimo que estejamos pisando nesse chão que ajudou a salvar tantas vidas em um dos momentos mais difíceis da humanidade. Só temos a agradecer. A parceria com as Obras Sociais Irmã Dulce nos deixa muito tranquilos, porque sabemos que a instituição tem a pratica de cuidar de gente. Tenho certeza que será feito um bom trabalho”, afirmou.

Segundo o governo, as vagas do novo hospital vão beneficiar moradores de Lauro de Freitas, Camaçari e outros municípios que compõem a Região Metropolitana de Salvador (RMS).