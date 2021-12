Hospital Municipal de Salvador conquista certificado de cozinha sustentável

O Hospital Municipal de Salvador (HMS) conquistou o selo Green Kitchen, um reconhecimento à qualidade e aprimoramento contínuo das práticas sustentáveis na melhoria de todo o processo de produção de alimento, bem como no estímulo a uma alimentação saudável no ambiente hospitalar. Essa certificação é uma iniciativa da Fundação para a Pesquisa em Arquitetura e Ambiente, que alcança desde o uso de equipamentos sustentáveis até a escolha de alimentos orgânicos e livres de agrotóxicos.

“Além de ser reconhecida pela assistência de excelência prestada, o Hospital Municipal de Salvador também tem seus processos definidos com o olhar voltado para sustentabilidade. O reconhecimento reafirma nosso compromisso com o cuidado integral das pessoas, tanto no que se trata do acolhimento da saúde quanto no que diz respeito ao bem-estar”, destacou o secretário municipal da Saúde, Leo Prates.

De acordo com Gustavo Mettig, diretor geral do HMS, o consumo alimentar sustentável tem refletido na melhora clínica dos pacientes assistidos no hospital, além de contribuir para reduzir custos e evitar o desperdício dos alimentos. “O desperdício na cadeia alimentar traz consequências ambientais, econômicas, sanitárias e sociais desfavoráveis. Esse reconhecimento é um estímulo para seguirmos trabalhando de forma ainda mais sustentável, conforme o nosso compromisso de ampliar o padrão de qualidade e proteger o meio ambiente”, destacou.

O programa Green Kitchen também avalia a utilização de alimentos naturais, produtos de limpeza biodegradáveis e sem elementos tóxicos em sua composição, adequação do ambiente de preparo dos alimentos, realização de treinamento e capacitação das equipes profissionais e a relação respeitosa do serviço com clientes, equipe de trabalho, fornecedores e a comunidade.

Toda a preparação de alimentos é considerada para efeitos de certificação. “Os alimentos e temperos das refeições são criteriosamente selecionados”, afirma Sandra Tavares, responsável pelo Serviço de Nutrição do HMS. Ela ressalta ainda outros ganhos contabilizados nesse processo de melhoria contínua: redução da oferta de gorduras saturadas no cardápio, restrição do uso de temperos industrializados, consumo de açúcar orgânico, uso de material de limpeza biodegradável, separação de resíduos para reciclagem, treinamentos e capacitação da equipe.