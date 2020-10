Hospital Português realiza evento gratuito sobre doenças cardiovasculares e metabólicas

Ao mesmo tempo em que a humanidade lida com a pandemia da covid-19, outras doenças continuam afetando a população. As do tipo cardiovascular e metabólicas, por exemplo, são consideradas uma epidemia mundial responsável por altos índices de mortes entre homens e mulheres. É pensando em discutir esse problema que o Hospital Português vai realizar um simpósio online nesse sábado (24).

Com inscrições gratuitas pelo Sympla, esse será o segundo Simpósio de Cardioendocrinologia da Instituição localizada na Avenida Princesa Isabel, em Salvador. O evento terá transmissão ao vivo pelo YouTube e ocorrerá das 9h40 às 12h, levantando uma sequência de discussões relacionadas à “Inflamação metabólica e hepatologia: compreendendo a relação”.

Um dos objetivos do simpósio é qualificar profissionais da saúde com potencial de intervenção e modificação desse contexto clínico. Para isso, o evento vai estabelecer a inter-relação das doenças cardiometabólicas com a doença hepática gordurosa não alcoólica, abordando ainda os avanços mais recentes nas áreas de cardiologia e endocrinologia, e a interação na inflamação metabólica, insuficiência cardíaca, diabetes, NASH e novas estratégias terapêuticas.

O encontro online será conduzido por especialistas das diferentes áreas do Hospital Português, buscando proporcionar experiências de aprendizagem que favoreçam decisões clínicas mais individualizadas, além da atualização de conhecimentos científicos.

Durante o evento, os participantes vão poder interagir com o time de palestrantes, enviando comentários e perguntas que poderão ser publicadas em destaque na plataforma digital. No final, ocorrerá entrega de certificados para os participantes de forma online.

Confira a programação completa na imagem:

Programação do 2º Simpósio de Cardioendocrinologia do HP (Foto: Divulgação)

Serviço:

O quê? 2º Simpósio de Cardioendocrinologia do HP.

Quando? 24 de outubro de 2020 (sábado), das 9h50 às 12h.

Onde? Transmissão pelo YouTube.

Inscrições gratuitas pelo Sympla.

