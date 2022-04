Hospital Regional da Chapada bate recorde de cirurgias e exames no primeiro trimestre de 2022

Somente nos primeiros três meses de 2022, o Hospital Regional da Chapada, em Seabra, unidade administrada pela Fundação Fabamed, registrou números recordes de atendimentos ambulatoriais, exames e cirurgias.

Ao todo, no período entre janeiro e março foram feitos mais de 8 mil exames entre ambulatoriais e de imagem, além de 758 cirurgias entre ortopédicas e gerais. Destas, 227 foram ortopédicas e 531 destinadas a pacientes que necessitavam de outros tipos de atendimentos cirúrgicos. Inaugurado em 2017 e referência para 11 cidades da região, o HRC oferece atendimento de urgência e emergência 24 horas, centro de bioimagem e cirúrgico, ambulatório, dentre outros.

Diretor médico da unidade, Everson Matt destaca que o hospital também realiza procedimentos eletivos e atende pacientes cadastrados no sistema Lista Única do Governo do Estado. "Nós temos um serviço de urgência e emergência onde dispomos de cirurgião-geral, anestesista e ortopedista dando suporte 24 horas para Seabra e os municípios pactuados. Associado a esse serviço, temos o ambulatorial, onde realizamos a triagem e as cirurgias eletivas. Seguimos aumentando o número de cirurgias realizadas a cada dia para zerar a lista de pacientes que estavam aguardando em virtude das restrições impostas pela pandemia da Covid-19", explica.

Unidade de referência

O HRC conta com 110 leitos, sendo 30 UTIs divididas entre geral (20) e Covid-19 (10). A unidade, com perfil assistencial de hospital geral, também oferece aos usuários do SUS atendimento médico em urgência e emergência clínica, traumato-ortopédica e psiquiátrica; internação hospitalar nas especialidades de clínica médica, cirúrgica e pediátrica, além de internação em unidade de terapia intensiva; consultas especializadas e cirurgias ambulatoriais; procedimentos de diagnose e terapias (diagnostico em patologia clínica, anatomopatologia, imagem, métodos gráficos e métodos ópticos e hemoterapia), e demais serviços de apoio assistencial e administrativo.