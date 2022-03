Hospital Roberto Santos amplia em 78% atendimentos de hemorragias digestivas

O novo Centro de Hemorragia Digestiva (CHD) do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), no bairro do Cabula, em Salvador, foi inaugurado nesta segunda-feira (14). A unidade foi totalmente reformada e a capacidade de atendimento foi ampliada de 560 para 1 mil, por mês, o que representa crescimento de 78,5%. A estrutura funciona no andar abaixo da emergência e o investimento foi de R$ 14,2 milhões, em obras e equipamentos.

Na prática, os pacientes atendidos no Centro poderão fazer procedimentos endoscópicos diagnósticos e terapêuticos, incluindo métodos avançados, como a Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica, que é utilizada para diagnosticar problemas do fígado, vesícula biliar, dutos biliares e pâncreas.

O governador Rui Costa (PT) fez a entrega oficial do espaço e disse que o local também será um ambiente de ensino e pesquisa, com a formação de novos profissionais a partir da residência médica.

“Além de atender pacientes internados e também pacientes que estiverem em outras unidades, inclusive nas Upas, o equipamento irá diagnosticar e, eventualmente, no próprio procedimento, corrigir problemas de saúde, ou ainda fazer a preparação para intervenções maiores que o paciente precise. Sobre a residência médica, nossa busca tem sido pela formação de novos profissionais e novos especialistas para atender a demanda de toda a Bahia”, afirmou.

Governador visita a nova unidade (Foto: Fernando Vivas/ GOVBA)

O acesso a nova unidade é pela lateral do prédio, logo abaixo da emergência. Serão atendidos casos de alta complexidade no local, que tem seis salas para realização de exames, quatro leitos no centro de recuperação pós-anestésica e 13 leitos, sendo um de isolamento no ambulatório, além de quatro salas de internamento com dois leitos.

O atendimento acontecerá através de transferências. Quem já estiver internado terá acesso por meio da Central Estadual de Regulação, enquanto os procedimentos ambulatoriais serão agendados pelos municípios, utilizando o Sistema Lista Única.