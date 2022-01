Hospital Sagrada Família abrirá mais 11 de leitos de enfermaria

Mais leitos clínicos serão abertos no Hospital Sagrada Família, a partir desta sexta-feira (21). O hospital é exclusivo para o tratamento da covid-19 e já tinha tido o atendimento ampliado desde dezembro.

A partir de hoje, 11 novos leitos de enfermaria estarão funcionando, segundo o prefeito Bruno Reis. A medida também visa desafogar o atendimento nas UPAs da cidade.

"Nós já tínhamos autorizado a reabertura de 30 leitos no Hospital Sagrada Família e hoje abrimos mais 11 leitos. Somente com a chegada da variante ômicron, nós já abrimos 53 novos leitos nos gripários 12 novos leitos na 'upinhas'. Agora temos 30 leitos de UTI e 41 de enfermaria no Sagrada Família", detalhou o prefeito, durante a abertura do gripário Pirajá/Santo Inácio.

Ainda de acordo com Bruno, caso seja necessário, a prefeitura ainda tem condição de ampliar o atendimento. "Caso não seja suficiente, temos outras medidas a adotar, como a reabertura do Hospital Salvador, mas eu espero que os leitos do Espanhol anunciados pelo governo do estado sejam suficientes", finalizou.