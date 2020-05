Hospital Sagrada Família reabrirá com 75 leitos exclusivos para covid-19

A Prefeitura de Salvador anunciou que a cidade terá mais um hospital de campanha na luta contra o coronavírus. Trata-se do Hospital Sagrada Família, que será reativado para receber pacientes infectados com a doença.

A gestão do equipamento será feita pelas Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), que, de acordo com a prefeitura, será responsável pela contratação e gestão dos 544 profissionais que vão atuar no espaço. Durante a pandemia, o Sagrada Família funcionará em regime de plantão 24horas.

As obras de reparos físicos e estruturais no hospital serão entregues até o dia 25 de maio, de acordo com a primeira previsão divulgada por ACM Neto. O prefeito ainda afirmou que o novo hospital de emergência terá 75 novos leitos, sendo 20 de UTI, com respiradores em sua primeira fase.

Esse número pode ser ampliado de acordo com a evolução da doença na cidade. A prefeitura deixou de prontidão o que classificou como uma possível 'segunda fase' do hospital. Caso se faça necessário, outros 36 leitos serão implementados sendo 20 de UTI e outros 16 de enfermaria.

"A razão da Prefeitura, com anuência da Câmara de Vereadores, optar pela Osid para gerir a hospital é que se trata de uma das instituições filantrópicas de Saúde mais respeitadas no Brasil", disse o prefeito em videoconferência.

Atualmente, Salvador conta com um total de 360 leitos exclusivos para tratamento de covid-19 em seu território. 237 deles são de terapia intensiva e outros 123 de enfermaria.

A Bahia conta, ao todo, com 1.194 leitos exclusivos para covid-19 no seu sistema público de saúde sendo que 530 pacientes estão internados, o que representa uma taxa de ocupação de 44%. Em relação aos leitos de UTI adulto e pediátrico, dos 496 leitos exclusivos para o coronavírus, 280 possuem pacientes internados, compreendendo uma taxa de ocupação de 56,5%.

Nesta semana, a prefeitura já havia inaugurado um hospital de campanha no Wet'n Wild, espaço localizado na Avenida Paralela que reforçou o sistema de saúde na capital baiana com mais 90 leitos e aumentou em 10% a capacidade de oferta do sistema público do município. Por lá, também há a possibilidade de ampliar os leitos: com mais 80, sendo 40 de UTI e 40 de enfermaria.

Além desses, a prefeitura entregou outros 39 novos leitos de UTIs contra o novo coronavírus no mês de abril. Eles estão distribuídos da seguinte forma: dez no Hospital Municipal de Salvador (HMS), cinco no Hospital Português (HP), 14 no Hospital Santa Izabel (14) e dez pediátricos no Hospital Martagão Gesteira (HMG). No total, são 136 leitos de UTIs entregues pelo poder municipal.

Vagas

Responsável pelo recrutamento e seleção no Hospital Sagrada Família, a Osid anunciou ontem que está contratando profissionais para trabalhar no local.

Os interessados devem enviar currículo, com o título da vaga no assunto, para o e-mail recrutamento@irmadulce.org.br.

Questionada sobre a distribuição de vagas por cargo, a Osid não se manifestou. Em nota, afirmou que "conforme alinhado com a Secretaria Municipal da Saúde; com o Ministério Público do Trabalho; e com os sindicatos, a OSID buscará aproveitar, ao máximo possível, os profissionais que já se encontram em atividade no referido Hospital".

Confira as vagas disponíveis para o Hospital Sagrada Família - Projeto covid-19:

Agente de Portaria, ASG, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Almoxarife, Auxiliar de Farmácia, Bioquímico, Copeiro, Cozinheiro, Enfermeiro (Rotina / Especialização - CME / Centro Cirúrgico / - Especialização Nefrologia / - Especialização UTI), Fisioterapeuta, Magarefe, Maqueiro,motorista, Nutricionista, Operador de Máquina de Lavar, Psicólogo, Técnico de Enfermagem (UTI / Agência - Transfusional / CME), Técnico de Laboratório, Técnico de Manutenção, Técnico de Radiologia e Telefonista.



* Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro