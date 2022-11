Hospital Salvador amanhece com tapumes de segurança após incêndios

Após o prédio do Hospital Salvador, localizado no bairro da Federação, ter passado, em cerca de dois meses, por dois incêndios, e ser ocupado por usuários de drogas, o local amanheceu, nesta quarta-feira (9), com tapumes de madeira nas entradas do imóvel. Segundo moradores, quatro homens estão, desde terça-feira (8), fazendo a segurança do local 24 horas por dia.

A assessoria do hospital informou que a empresa proprietária do hospital, Golden Cross, está tomando medidas para preservar o patrimônio. "A Golden tomou conhecimento desta invasão por meio de matérias jornalísticas que tiveram repercussão nacional", disse por meio de nota. Segundo a equipe, o Hospital Salvador somente alugava o espaço da empresa. A unidade está abandonada há mais de um ano

A Golden Cross foi procurada, mas não respondeu até o fechamento desta reportagem.

Uma moradora da região, que estava assustada com a situação de insegurança trazida pelo prédio abandonado, informou que acredita que a situação deve melhorar, principalmente por conta dos seguranças presentes no local. "A sensação é de realmente ter reestabelecido 'a paz e a segurança' do entorno. Espero fortemente que a segurança particular permaneça", disse a mulher, que preferiu não se identificar.

Prédio abandonado

Um incêndio atingiu o imóvel onde funcionava o Hospital Salvador, no bairro da Federação, na madrugada do último sábado (5). Esse é o segundo caso de chamas no espaço em menos de um mês. Segundo relatos de pessoas que moram perto da antiga unidade hospitalar, as chamas começaram por volta de 1h30. Não há informação sobre feridos, nem quando as chamas foram debeladas.

O prédio sofreu um outro incêndio no último dia 9 de outubro. Atualmente, o espaço, que funcionou no ano passado como ponto exclusivo para tratamento da Covid-19, está em total estado de abandono e é utilizado por usuários de drogas. O cenário é de teto desabado, lixo, resto de material hospitalar e janelas vandalizadas. Roubos constantes também são relatados no local.

Moradores da região afirmaram que o Hospital Salvador foi desativado em 2018. A Secretaria Municipal de Saúde de Salvador (SMS) apontou que o espaço estava sem uso em 2020, quando o requereu para somar como mais um hospital no combate à pandemia de covid-19. Segundo a assessoria do Hospital Salvador, os representantes legais do local teriam sido desapossados da empresa desde essa requisição administrativa decretada pela prefeitura, a qual teria transferido a gestão do Hospital Salvador para a Santa Casa de Misericórdia.

A Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, em resposta, esclareceu que, em 2020, o espaço: "Era uma unidade privada que já estava sem funcionar. No período da covid-19, foi requisitada administrativamente pela prefeitura, mas a requisição já foi encerrada há um ano", informa por meio de assessoria.