Hospital veterinário da Ufba suspende funcionamento por tempo indeterminado

O Hospital de Medicina Veterinária Dr. Medeiros Neto, da Universidade Federal da Bahia (Ufba), deixará de funcionar por tempo indeterminado, como anunciou a unidade em sua página no Instagram, na noite do último sábado (6).

A interrupção dos serviços tem objetivo de resguardar os funcionários e clientes, devido ao avanço da pandemia do novo coronavírus, e a decisão foi tomada depois de reuniões entre diretoria, técnicos e docentes.

Estão suspensas as atividades relacionadas atendimento clinico-cirúrgico, exames laboratoriais/complementares e vacinas. Antes, o hospital já tinha suspendido as atividades por cinco dias, pelo mesmo motivo, mas voltou a funcionar, no dia 30 de maio.