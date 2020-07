Hospital Wet’n Wild começa a operar com 20 novos leitos nesta sexta (17)

A taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Salvador está caindo, mas a luta contra o novo coronavírus continua. Nesta sexta-feira (17), a prefeitura inaugurou 20 novos leitos na segunda tenda do Hospital de Campanha Wet’n Wild, que fica na Avenida Luís Viana (Paralela).

O prefeito ACM Neto disse que desde que w primeira tenda foi inaugurada 524 pacientes foram atendidos no local e foram dadas 337 altas médicas. Os 20 leitos que foram inaugurados nesta sexta começam a operar ainda hoje. "Quando entregamos a primeira tenda, aproveitei para anunciar a ordem de serviço para implantação dessa segunda tenda. Ao contrário do que muitos imaginam, montar um hospital do zero dá muito trabalho. É uma atividade muito complexa. A partir do momento que a gente abre a porta para receber os pacientes, tudo tem que funcionar muito bem. Não há margem para o erro, que pode custar a vida de uma pessoa", disse Neto.

A nova tenda terá 20 leitos de UTI e outros 80 de enfermaria. Esses últimos serão entregues até a sexta-feira da próxima semana. Eles vão se somar aos 50 leitos de UTI e 40 de enfermaria já em funcionamento no local desde maio. A estrutura é voltada exclusivamente para tratamento dos pacientes com o novo coronavírus, que são encaminhados através do sistema de regulação da saúde.

Além disso, outra novidade é a instalação de uma unidade de tulmografia no hospital de campanha. Agora, o paciente não vai precisar mais ser encaminhado para uma unidade hospitalar para fazer esse exame. Os novos leitos abertos nesta sexta seguem a mesma logística que já existe no hospital, ou seja, vai atender exclusivamente pessoas reguladas de outras unidades. No total, 519 profissionais de saúde estão atuando no Hospital de Campanha do Wet'n Wild.