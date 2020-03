Hotel abrirá leitos para deixar espaço em hospitais para pacientes com coronavírus

O antigo Hotel Riverside, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), receberá 100 leitos para receber pacientes de longa permanência. A expectativia do Governo do Estado é que, assim, outros hospitais baianos sejam esvaziados para receber pacientes com coronavírus.

Também em Lauro de Freitas, o Fazendão receberá pacientes que não precisam de tratamento complexos, a fim de dar espaço em outros hospitais para combater a pandemia do novo vírus.

O município registrou, na última quinta-feira (19), os três primeiros casos de infecção pelo coronavírus. São 35 registros em toda Bahia - o mais recente notificado no Hospital Santa Izabel, em Salvador, na tarde deste sábado (21).

Outro espaço que também será reaberto para ajudar no combate ao coronavírus é o Hospital Espanhol. Ao todo, 160 leitos serão disponibilizados, além de salas de cirurgia e refeitório.