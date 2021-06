Hotel boutique em Salvador reabre depois de nove meses de reforma

Uma pequena joia da hotelaria brasileira, localizada em um dos casarões coloniais do Santo Antônio Além do Carmo, na capital baiana, já tem data para reabrir. O Aram Yamí Boutique Hotel voltará a funcionar nessa quinta-feira (10), após nove meses de reforma.



Segue focado na exclusividade que fez dele o ganhador do prêmio Traveller's Choice Awards do TripAdvisor por 10 anos seguidos como melhor hotel de Salvador. São apenas seis quartos, além das duas piscinas - uma delas privada - e, é claro, a vista deslumbrante para a Baía de Todos os Santos.

(Foto: Divulgação)

Para comemorar a reabertura, nos próximos meses, o hotel receberá os principais restaurantes da cidade com um menu montado exclusivamente para servir seus hóspedes. Em junho e julho, o escolhido foi o vizinho Poró.



O Aram Yamí Boutique Hotel foi inaugurado em 2007, depois de uma reforma que durou três anos para converter o casarão em hotel. Todos os elementos originais do prédio foram preservados na época e seguem íntegros na atualização realizada nos últimos meses.

