Hotel Fasano entra no circuito oficial da folia com Feijoada Ajayô

Licia Fabio e Cris Visnevski (Foto: Divulgação)

Com apenas dois carnavais no currículo, o Hotel Fasano entrou definitivamente no circuito oficial da folia baiana com a segunda edição da Feijoada Ajayô, realizada no último domingo (23), com direito a participação de músicos do Filhos de Gandhy e lounge na área externa do hotel para que os convidados e hóspedes pudessem assistir a passagem do afoxé pela Praça Castro Alves.

Produção de primeira, comida perfeita (preparada pelo chef Lomanto Oliveira) e aquele “savoir faire” da equipe liderada por Letícia Alacázar que tem no cast a promoter Licia Fabio e a RP Cris Visnevski. Foi uma festa como há muito não se via nos circuitos privados do Carnaval da Bahia. Chegou chegando!

O CORREIO Folia tem o patrocínio do Hapvida, Sotero Ambiental, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio do Salvador Bahia Airports e Claro