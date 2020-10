Hotel Fasano reabre amanhã com promoções, lotação máxima para feriado e lista de espera

O hotel Fasano, no Centro Histórico de Salvador, reabrirá as portas para os hóspedes amanhã (8/10), após quase sete meses fechado por conta da pandemia do novo coronavírus. Inaugurado em dezembro de 2019, o estabelecimento passou mais tempo fechado do que aberto. Mas a retomada traz boas notícias: o estabelecimento está com lista de espera para o feriado de 12 de outubro (segunda). Nesse primeiro momento, quando a capacidade está limitada, a unidade vai abrir 49 dos 70 apartamentos. O número de leitos aumentará gradativamente nos próximos meses.

O preço da diária - em torno de R$ 1.200, o que inclui café da manhã - permaneceu o mesmo, mas, para atrair clientes, o Fasano apostou em promoções para quem se hospedar por mais de dois dias (confira detalhes abaixo). A maioria dos hóspedes que fizeram reservas é de São Paulo, mas o baiano tem desconto especial, através do Programa Sabores da Bahia: na hospedagem de 2 noites, a segunda diária sai pela metade e ainda tem direito a um jantar assinado pela chef Tereza Paim.

O CORREIO visitou a unidade, ontem (6), para observar como foram implantados os protocolos sanitários, que seguem o selo internacional Safeguard, do grupo Bureau Veritas, ao qual o Fasano de Salvador foi o primeiro no Nordeste a adquirir. Para entrar no hotel, os hóspedes passarão por dois tapetes sanitizantes - um antibactericida e outro secante - teste de temperatura e higienização das mãos com álcool 70%. As bagagens passarão por desinfecção enquanto se faz o check-in. Depois de assinar os documentos necessários, a caneta também é desinfectada a cada uso.

O café da manhã, de 7h às 10h30, continuará por serviço de buffet, mas um funcionário que servirá os clientes, e não eles mesmos. O jantar (de 19h às 23h) é à la carte e, tanto como o café, está aberto para quem não é hóspede. O único serviço que não está disponível por enquanto é o almoço, mas o serviço de quarto está disponível 24h. A área da piscina terá espaçamento entre as cadeiras, o restaurante funciona com 60% da capacidade, a academia e o spa é por hora marcada e o elevador só pode ser usado por uma família por vez, para respeitar o distanciamento de 1,5 metro. Os quartos também passarão por quarentena - o intervalo entre cada hóspede é de 24h - e todos precisam usar máscaras nas áreas comuns. Quem esquecer, o hotel disponibiliza máscaras descartáveis na recepção.

Funcionários aferem a temperatura dos que entram no hotel (Nara Gentil/CORREIO) Secretários e investidores no evento de reabertura do Fasano (Nara Gentil/CORREIO) Funcionários seguem protocolos na recepção do hotel (Nara Gentil/CORREIO) Separação de canetas sujas e limpas no balcão de rcepção (Nara Gentil/CORREIO) Número de mesas no restaurante foi reduzido à 66% da capacidade (Nara Gentil/CORREIO) Barman higieniza bar com peróxido de hidrogênio, solução que não estraga móveis (Nara Gentil/CORREIO) Produtos utilizados para higienização das mãos e superfícies (Nara Gentil/CORREIO)

Após 10 dias de treinamento intenso para se adaptar aos protocolos, os 160 funcionários voltarão aos postos de trabalho a todo vapor. De acordo com a gerente geral da unidade, Letícia Alcazar, ninguém precisou ser demitido por conta da pandemia, apesar de as cargas horárias terem sido reduzidas pela MP 936, do governo federal. Para manter o hotel fechado, a equipe reduziu para 20 a 30 pessoas e o custo de manutenção ficou em torno de R$ 500 mil por mês. Só com a adaptação para as medidas de higiene, foram gastos R$ 200 a 300 mil. O faturamento do hotel, que foi em torno de R$ 1,5 milhão por mês no verão passado, foi reduzido a zero nesses meses pandêmicos.

O sócio-investidor do Fasano Ruben Escartin, da Prima Empreendimentos, acredita que não recuperará o tempo perdido, mas está otimista para os próximos meses. “Essa reabertura é corajosa. Foi um tempo difícil, todos os trabalhadores do Fasano sofreram, mas esperamos que pelo menos na metade do ano que vem conseguiremos entrar em uma dinâmica normal”, afirmou Escartin. O investimento para a restauração do imóvel, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e onde abrigou o jornal A Tarde, foi de R$ 105 milhões. “É uma aposta para o futuro e tínhamos que nos posicionar no mercado imobiliário e hoteleiro no Centro Histórico”, completou o investidor.

O presidente da Associação Baiana de Hotéis (ABIH-BA) Luciano Lopes, acredita que a reabertura dos hotéis na cidade torna o mercado mais sólido e dá confiança às pessoas. “A procura para os hotéis no feriado de 7 de setembro já foi muito grande. Isso mostra que Salvador fez o dever de casa, está criando condições sólidas e gerando confiança nas pessoas. A recuperação está acontecendo mais rápida que o esperado e a expectativa é que um mês seja melhor que o outro”, analisou o presidente. Segundo Lopes, a taxa de ocupação dos hotéis que estavam abertos na cidade estava em torno de 23% em agosto, e em setembro houve um aumento para 30%.

Para o secretário de turismo da Bahia, Fausto Franco, a retomada das atividades no Fasano, assim como em outros hotéis, mostra o destaque turístico do estado no cenário nacional. “Isso mostra a ansiedade das pessoas de saírem de casa, de viajar, é muito positivo, mas sempre reforçando que o vírus continua conosco e a gente espera que não tenha que andar para trás. Vai ser um verão atípico, mas a Bahia está se mostrando muito forte”, destacou o secretário.

Os cuidados no combate à disseminação da covid-19 foram ressaltados pelo secretário de Cultura e Turismo de Salvador, Pablo Barrozo. “A abertura dos hotéis está acontecendo de forma gradativa, com respeito ao combate à covid, com uma progressão para o mercado turismo. Agora em outubro, estamos com os mesmos números de assentos que em outubro de 2019 pela GOL. Com a volta dos voos e os hotéis abertos, as pessoas vão começar a se locomover mais”, pontuou Barrozo.

Protocolos do Fasano

- uso obrigatório de máscaras nas áreas comuns

- teste de temperatura e higienização com álcool 70% ao entrar no hotel

- tapetes sanitizantes na entrada do hotel e no restaurante

- bagagem passa por desinfecção na hora do check-in

- canetas são desinfectadas após o uso

- capacidade de 60% no restaurante

- elevador só pode entrar uma família por vez

- academia e spa com hora marcada

- café da manhã por buffet, mas com funcionário servindo os clientes

- quarentena de quarto: intervalo de 24h a cada hóspede

- apenas 49 dos 70 apartamentos estarão disponíveis no primeiro momento

Promoções Fasano

3 por 2: na reserva de duas diárias, a terceira é grátis

4 por 3: na reserva de três diárias, a quarta é grátis

5 por 7: na reserva de cinco diárias, as próximas duas são grátis

Programa Sabores da Bahia: na reserva de duas diárias, a 2ª sai por 50% + jantar para duas pessoas assinado pela chef de cozinha Tereza Paim

Fera Palace reabre 1 de dezembro com promoções

O hotel Fera Palace também terá promoções na reabertura, marcada para 1 de dezembro. Para o período do Natal e Réveillon: na reserva de três noites, a quarta é gratuita; além de poder fazer o check-in mais cedo e o check-out mais tarde e upgrade de quarto, se disponível. Os benefícios só valem pelo site: https://ferapalacehotel.com.br. Os protocolos sanitários serão de acordo com as orientações do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

