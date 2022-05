Hotel na Bahia é destaque na lista dos melhores do mundo da Condé Nast Traveller

A revista britânica Condé Nast Traveller divulgou, nesta terça-feira (03), sua Hot List com o melhor da indústria de viagens de 2022. Para o júri de editores da publicação, em sete diferentes países onde ela é publicada, dois dos melhores hotéis do mundo estão no Brasil. Um é o Rosewood São Paulo, por causa da autenticidade refletida nos seus ambientes, da decoração ao clima badalado. O outro é o Fasano Trancoso, localizado na Praia de Itapororoca, no sul do estado.

“Os bangalôs geométricos, a vegetação nativa, deques com terraços privativos e a visa para o mar são marcas do design do Fasano Trancoso, que assim como outros hotéis da grife, tem como principal atrativo sua gastronomia”, destacou a publicação. As diárias, por lá, saem a partir de R$ 2.575, com reservas pelo site da rede ou pelo Booking.com.

A Condé Nast Traveller elabora a Hot List há 26 anos, com frequência anual. A relação completa com outros vencedores ao redor do globo já está disponível no site cntraveller.com.

