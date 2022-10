Hotel na Bahia ganha prêmio de 3º melhor do mundo

A Condé Nast Traveller, principal publicação de turismo no mundo, anunciou os resultados de sua edição anual do Readers’ Choice Awards (Prêmio Escolha dos Leitores). Nesta 35ª edição, o UXUA Casa Hotel & Spa, localizado em Trancoso, litoral da Bahia, foi eleito o 3º Melhor Resort do Mundo e o Melhor Resort da América do Sul – é a quarta vez consecutiva que a propriedade leva o prêmio entre os empreendimentos sul-americanos.

“Agradecemos em especial aos nossos devotados hóspedes e, claro, aos nossos colaboradores, que se mantêm fiéis aos valores que têm levado o UXUA à frente na sua jornada. O nosso maior luxo é poder renovar e revigorar nossos hóspedes, ao mesmo tempo em que construímos um futuro melhor para a nossa equipe, celebrou o designer Wilbert Das, holandês que abriu o UXUA em 2009.

A premiação concedida pela Condé Nast Traveller é o mais antigo e prestigioso reconhecimento de excelência na indústria de viagens e é considerado como “o melhor dos melhores”.



Assinatura baiana

O arquiteto baiano Nildo José vai assinar o projeto da nova unidade do disputado A Baianeira, que figura como um dos principais restaurantes de cozinha brasileira em São Paulo. Natural de Feira de Santana, Nildo tem projetos executados pelo Brasil e alguns em outros países, como a França, por exemplo, além de participações elogiadas em mostras de decoração respeitadas, como a CasaCor SP. "Ele tem a delicadeza arquitetônica de que precisamos, além de seus projetos já dialogarem com tudo que a Baianeira é”, afirmou a chef Manuelle Ferraz, à frente do estabelecimento.

Troca de alianças

O sábado passado (8) foi de pura felicidade para a empresária Verônica Almeida e o médico Geraldo Correia. O casal trocou alianças diante de familiares e amigos reunidos no Cerimonial Loreto, na Ilha dos Frades. Eles seguem agora para a lua de mel em Fernando de Noronha.

Geraldo Correia e Verônica Almeida (Foto: Divulgação)





Modo de vida

O apartamento do estilista e empresário André Namitala, da Handred, é destaque na Casa Vogue de outubro. Com projeto da arquiteta Carolina Wambier, o imóvel, no Rio de Janeiro, conta com planta simples e móveis modernistas. “Compro muito em leilões e antiquários: sofá, poltrona, quadros... Já tinha praticamente uma coleção”, disse André, que também revelou qual foi a sua inspiração: “ Veio de um local que frequento muito, a Pousada do Boqueirão, em Salvador”. Ele também nutre paixão por itens afetivos, como a série de livros autografados por Jorge Amado, presente de uma amiga.

Mesa de prestígio

O empresário Abílio Diniz jantou sexta-feira (07), no famoso Ristorantino, em São Paulo. Estava com a esposa Geyze Diniz e um grupo de amigos. Inteligente, sensato e engajado, Abílio está antenado com o que se passa em todo Brasil. Ele tem uma visão otimista, uma postura garantista e é o que se pode chamar de brasileiro de escol.

Abílio e Geyze Diniz (Foto: Divulgação)

Treinamento

O mastercoach, PhD em Business Administration e criador do Método CIS, Paulo Vieira, visita a capital baiana pela primeira vez nos dias 19 e 20 de outubro. O mentor chega para ministrar um super treinamento, em evento no Centro de Convenções. A programação contará ainda com a presença da sua esposa e coach, Camila Vieira.

Os ingressos são limitados e podem ser adquiridos com a Febracis Bahia, através do telefone (71) 4104 7677.

Paulo e Camila Vieira (Foto: Divulgação)

