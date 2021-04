Hotel na Bahia oferece desconto para profissionais da linha de frente da saúde

O Maitei Hotel, localizado em Arraial D´Ajuda, no sul da Bahia, está oferecendo desconto de 30% no valor das diárias para profissionais que estão atuando na linha de frente da pandemia do novo coronavírus. A ação faz parte de um projeto do Circuito Elegante e terá duração entre os meses de abril, maio e junho.



“Queremos cuidar de quem cuida”, nos disse a proprietária do hotel, a empresária Erika Sanches, dizendo que não hesitou em aderir à iniciativa. “Passado um ano de intensa batalha nos hospitais, esses dedicados profissionais precisam de uma pausa para um merecido descanso”, finalizou.



O Maitei possui apenas 17 suítes e conta com projeto arquitetônico e paisagístico assinado pelo arquiteto Luciano Soares, que procurou mesclar sofisticação e rusticidade em um ambiente agradável e aconchegante. Premiado pelo TripAdvisor e Conde Nast Johansens, empreendimento, que não aceita hóspedes com idade inferior a 12 anos, tem os selos de certificação da Conde Nast Johansens e Sul Hotels, além do próprio Circuito Elegante.

