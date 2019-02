Hotel no Itaigara é eleito o melhor de Salvador; veja outros premiados

Os melhores hotéis de Salvador foram premiados nesta terça-feira (19). A escolha foi feita a partir de avaliações e comentários positivos dos clientes em sites turísticos, no último ano. A entrega dos prêmios, que também avaliou os principais atrativos para os visitantes, ocorreu no Hub, no bairro do Comércio.

Os vencedores foram o Fiesta Bahia Hotel, Pestana Bahia Lodge e Hotel Casa do Amarelindo, enquanto a Casa do Rio Vermelho é o lugar mais atraente (veja a lista completa abaixo).

Ao total, 80 empreendimentos e 35 atrativos turísticos foram escolhidos pela prefeitura de Salvador para participar de um monitoramento que controla as manifestações positivas e negativas feitas em sites turísticos por quem visita a cidade.

Na etapa final do concurso, seis atrativos turísticos foram premiados, sendo a Casa do Rio Vermelho eleita o melhor entre eles. Já os hotéis foram divididos em três subcategorias: empreendimentos com até 50, 100 e acima de 150 quartos. Os três mais bem colocados em cada categoria receberam troféus, enquanto o 4º, 5º e 6º ganharam um certificado de excelência.

Como faz para monitorar?

Chegar aos hotéis, equipamentos e atrativos mais bem avaliados pelos visitantes só foi possível, segundo Cláudio Tinoco, secretário de Cultura e Turismo de Salvador (Secult), porque há um ano a prefeitura adquiriu uma ferramenta de origem espanhola, a POP.

O serviço filtra, por meio algoritmos, comentários e avaliações de cerca de 150 sites de todo o mundo, como o TripAdvisor e o Yelp.

"Procuramos encontrar uma ferramenta que pudesse oferecer à indústria hoteleira de Salvador a melhoria da sua reputação e, claro, em cima de pesquisas, a empresa espanhola desenvolveu um algoritmo que conseguiu fazer a leitura das resenhas que os viajantes fazem sobres os hotéis", explica Tinoco.

"Por meio de uma análise semântica, o aplicativo consegue fazer uma leitura e tradução dos comentários, dando a oportunidade dos estabelecimentos de agir sobre aquilo que deve ser corrigido, e reforçar os aspectos positivos", completou o secretário.

A gerente de qualidade do Fiesta Bahia Hotel, Leila Pinheiro, garante que essa ferramenta é bastante útil no dia-a-dia. "Por exemplo, um cliente reclamou que um cofre não estava funcionando. Na mesma hora, recebemos uma notificação e enviamos uma equipe de manutenção. Resolvemos e o cliente ficou satisfeito de forma bem rápida”, disse.

Maria João Amado, neta de Jorge Amado e Zélia Gattai e coordenadora de comunicação e acervo da Casa do Rio Vermelho, agora premiada oficialmente, considera a ferramenta como "vital" para convidar mais turísticas a conhecer o espaço.

"Depois que o turista vem uma vez, que ele se sente bem atendido e recepcionado, ele indica. Saber do que o turista gostou e do que precisamos melhorar, personificando as respostas, é muito importante", comentou.

Glicério Lemos, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-BA), concorda e vai além. Para ele, a implementação da ferramenta permitiu que os empresários pudessem melhorar seus serviços em um momento em que a crise hoteleira ameaçava o setor.

"Os estabelecimentos que quiserem ter um desempenho de excelência têm de se adaptar a essa nova forma de avaliação. A premiação é importante para chamar a atenção dos outros empresários para implementar o programa", disse.

Confira a lista com todos os vencedores:

Categoria de equipamentos e atrativos turísticos

Casa do Rio Vermelho Casa do Carnaval Ilha dos Frades Forte de Santo Antônio da Barra (Muses Náutico) Espaço Cultural Barroquinha Mercado Modelo



Categoria de hotéis com até 50 quartos

Casa do Amarelindo Pousada Solar dos Deuses The Hostel Salvador Aram Yami Hotel Hotel Nacional INN Salvador Studio do Carmo Hotel Boutique



Categoria de hotéis com até 100 quartos

Pestana Bahia Lodge Fera Palace Hotel Monte Pascoal Praia Hotel Hotel Bahia do Sol Hotel Golden Park Salvador Mar Brasil Hotel



Categoria de hotéis a partir de 150 quartos

Fiesta Bahia Hotel Wish Hotel da Bahia Hotel Deville Prime Salvador Mercure Salvador Boulevard São Salvador Hóteis e Convenções PortoBello Ondina Praia Hotel

Conheça melhor os vencedores:

Casa expõe cômodos da casa e objetos pessoais, como as camisas usadas por Jorge Amado

(Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Casa do Rio Vermelho: Antiga residência do casal de escritores baianos Jorge Amado e Zélia Gattai, o local fica na Rua Alagoinhas, no bairro do Rio Vermelho. A casa foi fechada em 2003, quando Zélia se mudou, e reinaugurada apenas em 2014, quando se tornou um memorial.

No local, é possível passear pelos cômodos da casa e ter acesso às cartas, biblioteca e histórias sobre os dois. Jorge amado morreu em 2001 e Zélia Gattai em 2008. As cinzas estão no jardim da casa.



Horário de funcionamento: De terça a domingo, mas 10h às 17h

Valor: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). A entrada é gratuita às quartas-feiras.

Telefone: (71) 3333-1919

Hotel Fiesta foi eleito o melhor entre os grandes hotéis da cidade (Foto: Divulgação)

Fiesta Bahia Hotel

Com 244 acomodações, o hotel oferece quartos com ou sem varanda, todos equipados com televisão, ar-condicionado, canais a cabo, wi-fi, frigobar, cofre eletrônico, secador de cabelos e serviço de quarto 24h. Ao todo, são oito suítes diferentes para cada tipo de consumidor.



No hotel, há piscina, jardim, restaurante, boate, parque infantil, academia, sauna, boate, salão de jogos, baby copa, salão de beleza e spa.



Diárias: Valores variam a depender da estação. Para esta terça-feira (19), uma suíte custava R$ 253.

Endereço: Av. Antônio Carlos Magalhães, 741 - Itaigara, Salvador - BA

Telefone: (71) 3352-0000

Pestana oferece piscina de borda infinita (Foto: Divulgação)

Pestana Bahia Lodge:

É composto por 62 suítes, a maioria com sala e cozinha incorporadas, wi-fi, televisão, ar condicionado e varanda. Alguns quartos têm acesso direto à zona da piscina infinita e vista para o mar. O local tem restaurante e oferece café da manhã.

Diárias: Valores variam a depender da estação. Para esta terça-feira (19), uma suíte custava R$ 243.

Endereço: Rua da Fonte do Boi, 216 - Rio Vermelho, Salvador - BA

Telefone: (71) 2103-8000

Hotel Casa do Amarelindo tem piscina e oferece pôr-do-sol romântico (Foto: Divulgação)

Casa do Amarelindo

No Pelourinho, o pequeno hotel oferece três modalidades de quartos: Deluxe com Vista Baía de Todos os Santos; Superior com Varanda; e Standard. Oferece um pôr-do-sol romântico com coqueteís e jantar gastronômico, além de café da manhã sem horário limite. O local tem piscina e academia.

Diárias: Valores variam a depender da estação. Para esta quarta-feira (19), uma suíte custava R$ 439.

Endereço: Rua das Portas do Carmo, 6 - Pelourinho, Salvador - BA

Telefone: (71) 3266-8550

* Com supervisão da subeditora Fernanda Varela