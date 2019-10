'Houve uma morte e um renascimento', diz Débora Nascimento sobre Loreto

(Foto: Reprodução/TV Globo)

A atriz Débora Nascimento abriu o jogo sobre como tem se sentido após terminar seu relacionamento com José Loreto nesta segunda-feira (14). Ela participou do programa Se Joga e fez duras criticas em relação ao interesse das pessoas em sua sexualidade, além de afirmar que o jogador Gabriel Barbosa e o funkeiro Nego do Borel não fazem seu estilo.

Quando a apresentadora Fernanda Gentil adentrou no assunto sobre os últimos acontecimentos na vida de Débora, a atriz não fugiu da polêmica e falou sobre o tema. Em fevereiro, a atriz e José Loreto anunciaram a separação após quatro anos de casamento. Eles têm uma filha, Bella, que nasceu em abril de 2018. Sobre separação, Débora Nascimento contou que teve de se redescobrir.

“Me redescobri. Houve uma morte e um renascimento. Renasci muito mais forte, muito mais consciente de mim, muito mais consciente da minha potência e dos meus desejos também. Hoje, luto por eles e não aceito nada menos do que ser feliz”, comentou a artista, sendo aplaudida.

Sobre falar abertamente da sua sexualidade, Nascimento acredita que uma parte da sociedade se incomoda um pouco com seu jeito. “Incomoda uma mulher consciente, sem papas na língua e feliz!”.

“Ser resiliente, estar inteira e falar: 'Eu sou feliz, eu gosto disso, gosto daquilo', independentemente do que vão dizer de mim, do que vão achar de mim, independentemente do julgamento. Essa posição de ser feliz incomoda, mas deixa as pessoas pensando: Por que esse julgamento? Por que esse interesse todo?”, questionou, recebendo apoio de Fernanda Gentil.

A produção do Se Joga colocou alguns artistas para saber qual deles tinha o estilo que atrai a atriz. Quando foi exibida a foto do Gabigol, jogador do Flamengo e ex-namorado da irmã de Neymar, Débora Nascimento declarou que ele não tem o perfil físico que lhe chama atenção.

Logo em seguida, apareceu a imagem de Tiago Iorc. “Ele tem um estilo musical”, brincou Fernanda Gentil. Débora riu e deu o sinal de positivo, afirmando que o cantor tem perfil que lhe agrada. Já Nego do Borel recebeu uma negativa da artista.

Jason Momoa e Rihanna também apareceram na tela da Globo e Nascimento se animou, dando um super “match”, ferramenta do Tinder, aos dois artistas. “Adoro ela [Rihanna]”, explicou.

No quadro Invadindo o Celular, a atriz ouviu um áudio de uma amiga pedindo descontos em procedimentos estéticos. Isso porque o novo namorado de Débora, Luiz Perez, é profissional da área. A atriz deu risada e respondeu: "Ele é dermatologista. Ele já disse que faz tudo o que ela quiser. Já cavou e conseguiu. Vai ficar como? Com colágeno, o tal do brilho. Ele sempre dá umas dicas, comenta: 'aquela sua amiga poderia...ou exagerou ali'", brincou Débora.