Huawei volta ao Brasil apostando em topo de linha de R$ 5,5 mil

(Foto: Huawei)

A Huawei apresentou nesta terça-feira (30) os dois smartphones que está trazendo ao Brasil, após 3 anos afastada do mercado do país. O P30 Pro, topo de linha da marca, e o P30 Lite, mais simples, foram as opções escolhidas para esse retorno.

O P30 Pro, que se destaca pela câmera traseira com zoom óptico de 5x, é o carro chefe da marca. O aparelho traz tela OLED de 6,47 polegadas, com resolução de 2340x1080 pixels, leitor de impressões digitais abaixo do display e bateria de 4.200 mAh. É possível fazer carregamento por indução e a bateria recarrega totalmente em menos de uma hora usando adaptador de 40 watts.

O aparelho chega ao Brasil com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno, que ainda pode ser extendido por uso de cartão de memória, e certificação IP68, contra água e poeira. As cores disponíveis são preto e aurora (uma cor entre azul e verde).

A câmera traseira é da marca Leica e tem quatro sensores - o principal, de 40 megapixels; uma ultrawide com 20 megapixels; uma teleobjetica com 8 megapixels e zoom de 5x; e um sensor de tempo de voo que detecta profundidade. A câmera frontal é de 32 megapixels.

P30 Lite (Foto: Huawei/Divulgação)

O P30 Lite é parecido com a outra versão, mas com um hardware simplificado. A tela é IPS LCD de 6,15 polegada, com resolução de 2312x1080 pixels. Ele não tem proteção contra água.O leitor de impressões digitais vem na traseira. A versão que chega no Brasil tem 4 GB de RAM, 128 GB de armazenamento e bateria de 3.340 mAh de capacidade. A câmera frontal tem 32 megapixels. A traseira, que não é da Leica, vem com três sensores. O principal é de 24 MP e grava vídeo em Full HD. Há ainda uma ultrawide de 8 MP e o terceiro, de 2 MP, permite desfocar o fundo de fotos no modo retrato.

O preço sugerido do P30 Pro no Brasil é de R$ 5.499. O comprador vai ganhar 2 anos de garantia, com troca de película gratuita, promessa de reparo em uma hora e atendimento ao cliente por telefone nos sete dias da semana, o dia todo. O P30 Lite sairá a R$ 2.499, com cores disponíveis preto e azul. O telefones ficam disponíveis a partir de 17 de maio.