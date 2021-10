HUB Salvador une empreendedorismo, educação e transformação em nova fase

Empreender, educar e transformar são os 3 pilares que norteiam o HUB Salvador a partir de agora. Em pleno funcionamento após um longo período com atividades remotas devido à pandemia, o espaço colaborativo voltado para startups e empreendedores vai muito além de um escritório compartilhado, é uma comunidade onde conexão, desenvolvimento, aprendizado e networking são as palavras-chave.



Localizado no Porto de Salvador, no bairro do Comércio, o HUB completou três anos de operação em julho deste ano e, nesse período, mais de 300 eventos foram realizados como foco em marketing, vendas e gestão, assim como em inovação corporativa e captação de investimentos para startups. Apesar do momento pandêmico, atualmente o espaço conta com mais de 200 membros nas quase 100 empresas residentes, sendo que 22 delas são startups.



“Apesar das limitações físicas, no ano passado conseguimos estabelecer conexões em todo Brasil, mais especificamente no Norte-Nordeste, onde a proximidade com comunidades e ecossistemas de inovação tem gerado grande engajamento e resultados. Aqui nós estimulamos a criatividade e produtividade, ajudando nossos membros a crescerem juntos, seja ele um microempreendedor ou uma grande empresa”, explica Enzo Alves, Community Manager do HUB Salvador.



Estações de trabalho, salas privativas, áreas de convivência, locais para reuniões, palestras e eventos, além de um café bistrô exclusivo, compõem o ambiente que é destinado para quem precisa ter um espaço físico bem equipado sem precisar fazer altos investimentos. Há diversas opções de planos e espaços com o objetivo de atender as empresas de acordo com suas necessidades, independente da fase em que estejam e do segmento.

.

“Para os próximos meses, queremos nos aproximar ainda mais dos jovens, para que eles já comecem a interagir com empreendedorismo e inovação. Com o programa +Inovação e Conhecimento Social em parceria com a Secretaria Municipal da Educação do Salvador (SEMS), trazemos a cada semana duas turmas da Rede Municipal de Ensino para conhecer o HUB e ter a experiência de como é ser um empreendedor. Além disso, estamos preparando um evento para jovens universitários que vai acontecer em novembro”, finaliza Enzo.