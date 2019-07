Hugo França abre ateliê em Trancoso para visitação

Hugo França, designer famoso pelo uso em mobiliário da madeira de árvores mortas, vai abrir para visitação o ateliê que leva seu nome, em Trancoso, no Sul do estado.

O espaço, que tem cerca de 25 mil metros quadrados de área, além de 25 mil metros de Mata Atlântica em seu entorno, foi residência do artista durante 15 anos, na década de 80, quando deixou a cidade natal, Porto Alegre, para viver no vilarejo, em busca de uma vida mais próxima da natureza.

Hugo França (Foto: Divulgação)

Ali, Hugo entendeu o tamanho do desperdício na extração de madeiras e escolheu seu caminho para a arte. Começou a produzir “esculturas mobiliárias” que preenchem espaços ao redor do mundo, como os monumentais bancos do Instituto Inhotim, em Minas Gerais.

A partir deste mês, seu ateliê vai receber, sempre através de agendamento, visitantes para um tour preparado especialmente para a ocasião. Nele, será demonstrado desde a alocação e catalogação de raízes, produção de peças e seu transporte. Há ainda, no local, um showroom com diversas peças disponíveis para venda.

Homenagem Quando se fala de festa ampla e emocionante, vem a nossa mente a premiação da Ademi. Dia 25,

vários troféus foram distribuídos aos vencedores, no Palácio Rio Branco. A Concreta, de Minos Trocoli Azevedo e Vicente Mattos, recebeu um dos prêmios mais cobiçados da noite, o de Lançamento Imobiliário do Ano, com o empreendimento 535 Barra. O residencial, na Afonso Celso, tem projeto do arquiteto Carlos Campelo.

Minos e Vicente (Foto: Elias Dantas / Alô Alô Bahia)

Expectativa A Aviva, gestora da Costa do Sauípe, anunciou, quarta-feira, durante jantar no restaurante Amado, que o parque aquático que será erguido no famoso complexo baiano tem previsão de estar pronto em 2020 e que deve contar com estrutura para receber eventos corporativos de grande porte. O diretor de operações da Aviva, Flávio Monteiro, antecipou que a ideia é chamar o novo parque, que custará em torno de R$ 160 milhões, de Hot Park Bahia das Tartarugas.



Asinhas nos pés Quem embarca nos próximos dias para a Inglaterra é a empresária e dançarina Fátima Suarez. Entre os dias 2 e 5 de agosto, ela, que é diretora da Escola Contemporânea de Dança, estará em Londres, participando do Isadora Duncan International Symposium. Por lá, Fátima irá ministrar um workshop sobre o trabalho desenvolvido com os alunos da Escola Contemporânea de Dança e apresentará uma palestra sobre a Jornada de Dança da Bahia, evento que dirige há 10 anos em Salvador. Além disso, será exibida a coreografia “Talavera”, que Fátima criou em cima da música homônima de Carlinhos Brown e que funde passos da cultura popular com o estilo de Isadora Duncan.

Fátima Suárez (Foto: Rodrigo Correia)

Férias Izabela Figueiredo Francez e Manuela Larangeira estão viajando com os maridos, Luiz Francez e Marcelo Kayath, pela região da Puglia, na Itália. “Eu já conhecia a Puglia, mas o hotel transforma a viagem”, nos disse Izabela que está hospedada no luxuoso Borgo Egnazi, na cidade de Fasano. O grupo é formado ainda por Gra e Hélio Beltrão e Daniela e Júnior Seripieri, CEO da Qualicorp.

Manuela Larangeira, Daniela Filomeno Seripieri e Izabela Figueiredo Francez (Foto: Reprodução)

De repente, 15! Aconteceu anteontem, na Casa Baluarte, no Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, a festa em comemoração aos 15 anos do Hospital Aeroporto. As anfitriãs do evento foram as diretoras do hospital, Débora Andrade, Clarissa Paiva e Giselle Rêgo, que receberam médicos, gestoras de operadoras de saúde, empresários e parceiros da instituição. A noite contou com animado show do cantor Jau.

Clarissa Paiva, Débora Andrade e Giselle Rêgo (Foto: Elias Dantas/Alô Alô Bahia)

Zizi Possi se apresenta hoje, às 20h, no Teatro Castro Alves, com o show “Zizi Possi – 40 anos de carreira”. Para quem não sabe, aos 18 anos, Zizi morou na capital baiana, onde estudou Composição e Regência na Escola de Música da Universidade Federal da Bahia..