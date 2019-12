Hulk alega dificuldade para ver filhos e processa ex por alienação parental

Mais um capítulo da separação do jogador Hulk e Iran Ângelo. Agora, a batalha judicial é pelos três filhos do ex-casal. Segundo o colunista Leo Dias, do Uol, três processos envolvendo os dois correm na Justiça. Em uma das ações, Hulk acusa a ex de alienação parental - Iran estaria dificultando seu acesso aos filhos Ian, 10 anos, Thiago, 8, e Alice, de 6.

A advogada Marisa Alija, representante de Hulk, disse à coluna que o processo é "por dificuldades de ver e ter informações dos filhos". Desde o fim de agosto, quando eles se separaram, o jogador não consegue mais ver os filhos facilmente, afirma. Hulk esteve com os filhos no Natal, mas no Réveillon as crianças ficarão com a mãe.

Os outros dois processos são para a partilha de bens e para que fosse cumprida uma sentença anterior sobre as férias dos filhos.

Depois de se separar de Iran, Hulk assumiu namoro com a sobrinha dela, Camila. Ele tentou se divorciar com uma proposta para a ex ficar com R$ 100 milhões e ainda 40 dos 80 imóveis que ele tem, mas ela não aceitou e espera resolver a questão judicialmente. Vale ressaltar que Hulk tem patrimônio estimado de R$ 300 milhões, além dos imóveis citados.

Em nota dos advogados, Iran diz que a família está devastada com o ocorrido e lamenta a exposição do caso. Afirmou ainda que não vai se pronunciar sobre outros assuntos que não tenham ligação com o litígio, para proteger os filhos.

Já Camila divulgou uma carta em que pede perdão à tia e dizendo que não planejou o romance com Hulk. No texto, ela diz que tudo isso está doendo mais nela do que em Iran e afirma que o romance com Hulk só começou depois das separações - além dele, ela também era casada.

O caso caiu como uma bomba na família, que tem se mantido ao lado de Iran - inclusive a mãe e o irmão de Camila.