Hulk diz que ofereceu à ex R$ 100 milhões e 40 imóveis após a separação

Iran e Hulk

(Foto: Reprodução/Instagram)

Depois de muitas especulações sobre como teria se dado o fim do casamento de Hulk Paraíba e Iran Ângelo, o jogador, por meio de sua assessoria, revelou ao jornalista Leo Dias, do portal Uol, que ofereceu à ex-mulher para que o casamento terminasse de forma amigável. Ele diz ter depositado mais de R$ 100 milhões e deixado Iran escolher metade dos 80 imóveis de propriedade dele.

"A decisão de separação litigiosa aconteceu em agosto. A separação foi em julho. Hulk chamou Iran e disse que daria a ela tudo que ela tem direito. Mostrou suas contas bancárias (extratos) e transferiu para a conta dela mais de 100 milhões de reais. Tudo isso está documentado. Registrado. E assinado. Hulk colocou na mesa os documentos de 80 imóveis que ele tem e disse para ela escolher a metade", esclareceu a assessoria do jogador, que afirmou que Iran não aceitou e preferiu ir para uma separação na Justiça. Ainda de acordo com a assessoria dele, os dois agora só se falam por meio dos advogados.

Além de não aceitar o acordo, Iran teria passado a criar dificuldades para que Hulk pudesse ver os filhos. Eles têm três filhos, Ian, Tiago e Alice, frutos da união de 12 anos do ex-casal. "Ele teve que entrar na Justiça para que pudesse determinar as datas que ele pudesse ficar com os filhos", afirmou a assessoria do jogador, que contou ainda que os três filhos passaram o Natal com o atleta após determinação da Justiça.

A assessoria de Hulk reafirmou que o novo relacionamento - com a advogada Camila Ângelo, sobrinha de Iran - não tem nenhuma relação com a separação litigiosa que já vinha desde agosto. "Tudo isso foi antes do início do relacionamento de Hulk com Camila, que começou no final de outubro. O próprio Hulk comunicou os pais da Camila no sábado, dia 21. Foi por causa da comunicação que a Iran ficou sabendo. O Hulk fez tudo com a absoluta transparência. Hulk comunicou a família da Camila do início do namoro. Depois chamou os três filhos e comunicou. Como disse que faria quando ele começasse a namorar alguém. Portanto ele comunicou quem deveria comunicar", ressalta a assessoria do atleta.

Hulk de um lado e a nova namorada, Camila, carregando a tia, ex de Hulk, nas costas

(Reprodução/Instagram)

Iran Ângelo vem sendo procurada pela Leo Dias há alguns dias. No Instagram, ela visualiza as mensagens e não responde.

Hulk Paraíba está namorando a sobrinha da ex-mulher; assessoria confirma

Após o jogador de futebol Hulk Paraíba, 33 anos, se separar de Iran Ângelo de Souza - o fim da relação se tornou público em agosto - está namorando a sobrinha de Iran, Camila, de 31 anos. A informação é do jornalista Leo Dias, do portal Uol. O novo namoro do atleta é o assunto mais comentado da alta sociedade de João Pessoa, Paraíba, e, conforme o colunista, está causando o maior rebuliço.

Procurado para comentar o relacionamento, Hulk confirmou o namoro por meio de sua assessoria e disse ter sido sempre transparente. "O próprio Hulk no último sábado chamou os pais e o irmão da Camila. Ele falou a verdade e comunicou à família. Eles iniciaram o namoro em outubro. Portanto foi o próprio Hulk que tornou pública a informação pois não precisa se esconder. Sua posição é transparente. Para evitar mentiras comentários maldosos. Lembrando que o casamento de Hulk terminou em julho. A Camila também já está separada há muitos meses. No mesmo sábado, ele comunicou sua família e seus filhos", disse a assessoria do atleta ao colunista.

Camila Ângelo se casava em 2015; Hulk e Iran eram padrinhos

(Fotos: Reprodução/Instagram)

Camila era a sobrinha preferida de Iran. No Instagram as duas sempre postavam fotos juntas e com muitas declarações de amor. As fotos continuam no Instagram da ex-mulher de Hulk, já Camila, preferiu apagar sua conta na rede social. A assessoria de Hulk, por outro lado, alega que Camila nunca teve conta no Instagram.

Há quatro anos, no dia 11 de dezembro de 2015, Camila Ângelo realizava, de acordo com as colunas sociais da Paraíba, um 'casamento dos sonhos', em uma das casas de festas mais desejada de João Pessoa. No altar, além dos noivos, Camila e Marcos, também estavam os 'tios' preferidos, Iran Ângelo e Hulk Paraíba. Eles foram padrinhos de casamento da advogada. O local escolhido foi a Catedral Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa, e os convidados foram recepcionados no Paço dos Leões, no Altiplano Nobre.

O casamento dela, segundo Leo Dias, não durou quatro anos. De acordo com a assessoria de Hulk, o namoro com a 'sobrinha' começou em outubro deste ano. "Camila também já está separada há muitos meses", informou a assessoria, sem dar datas.

Hulk e Iran se separaram em agosto após 12 anos de relacionamento. Eles tiveram três filhos, Ian, Tiago e Alice. A separação veio no mesmo ano em que os dois planejavam oficializar a união com uma grande festa em João Pessoa, agora em dezembro.