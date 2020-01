Hulk ofereceu R$ 100 milhões para a ex, mas ganha mais que isso por ano

O atacante Hulk ofereceu um acordo em que pagaria R$ 100 milhões para a ex-mulher, Iran Angelo. Ela ainda receberia metade dos 80 imóveis que o jogador do Shangai SIPG possui. Iran recusou a proposta. Segundo o Uol, o valor oferecido pelo atleta é menos do que ele recebe por ano jogando na China.

Segundo a France Football, Hulk é um dos 20 jogadores mais bem pagos em todo o mundo. Ele ganha anualmente 23,4 milhões de euros, cerca de R$ 105 milhões. Ele está na China desde 2016, após passagens por Portugal e Rússia.

A divisão do patrimônio familiar, avaliado em R$ 300 milhões, será na feita na Justiça depois da recusa de Iran. O jogador tem também um pleito judicializado em que alega que a ex tem criado dificuldades para que ele tenha acesso aos três filhos que tiveram juntos.

Além do que recebe jogando, Hulk tem também negócios fora das quatro linhas. Há pouco tempo ele exibiu uma maquete de um hotel de luxo que será inaugurado na praia Cabo Grande, em João Pessoa. O Ba'ra Hotel terá 126 quartos e deve ser aberto em 2022.

Ele também é sócio do Bar do Cuscuz, que tem filiais em Campina Grande e João Pessoa, além de planos de expansão para dez cidades do país até 2022. Outros empreendimentos do jogador são ainda a casa de show Domus Hall e o evento Fest Verão Paraíba, dos quais é sócio.

Depois da separação, Hulk assumiu namoro com Camila Ângelo, sobrinha da ex-mulher. A situação gerou conflito na família. Hulk e Iran ficaram casados por 12 anos.