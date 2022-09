Humorista baiano João Pimenta denuncia discriminação em evento do TikTok

O humorista baiano João Pimenta foi até as redes sociais detalhar um episódio que viveu durante o evento TikTok Humorama, realizado na última quarta-feira (31), no Rio de Janeiro.

O baiano era uma das atrações do evento. Mesmo assim, e possuindo todas as identificações, ele afirma ter sido barrado por seguranças do local antes de se apresentar. Ele ficou afastado do palco até a produção do evento buscá-lo e pedir desculpas pelo ocorrido.

“Evento do TikTok, sou uma das atrações principais, vou fazer stand up. Esperando minha vez ao lado do palco, vou ao banheiro. Volto e sou barrado. Estou com a pulseira. Sigo barrado. Várias pessoas passam. Só eu barrado. Pulseira de atração, barrado. Disseram que era orientação. Volto andando 300m, chega minha hora e não tô lá. O pessoal do evento me procura pra pedir desculpas. Subo arrasado, faço um show incrível, no final dou meu recado: Querem ser aliados dos pretos? Comecem pelo básico. Nos tratar bem”.

Além do baiano, o humorista Yuri Marçal, também negro, foi barrado ao tentar ajudá-lo a subir no palco.

O baiano conta que além dele, outro colega da cena do humor também foi barrado ao tentar ajudá-lo a subir no palco, o comediante Yuri Marçal. O humorista ainda relatou uma outra situação que aconteceu no evento e o deixou sem saber o que fazer.

“Quando fomos tirar foto outra vez no banner; chega a produção com uma das artistas do evento e pede pra gente sair pra que essa artista tirasse foto. A gente desiste da foto, climão, meu assessor reclama. E quando vou assistir ao show do João, o que acontece? Sou barrado pelo segurança”.

Nas redes sociais, o TikTok se disse contrário a qualquer tipo de discriminação e garantiu que continuará trabalhando para que episódios como esse não voltem a acontecer.

“Oi, João! O TikTok condena qlqr forma de discriminação ou assédio, incluindo com base em raça, cor, sexo, orientação sexual ou deficiência. O caso relatado no humorama está sendo acompanhado com muita seriedade e preocupação, será averiguado e todos os fatos serão esclarecidos. Pedimos desculpas a você e ao Yuri e nos comprometemos a continuar empenhando todos os esforços para valorizar nossos criadores e garantir uma experiência segura e inclusiva para nossa comunidade em todas as circunstâncias e evitar que fatos como esses voltem a acontecer”, disse a rede no Twitter.