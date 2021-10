Humorista baiano viraliza ao tietar Neymar em jogo do PSG: ‘meu pivete’

Um vídeo gravado pelo humorista, influencer e compositor baiano Cristian Bell nas arquibancadas do estádio Parque dos Príncipes, em Paris, no qual faz de tudo para chamar a atenção de Neymar, viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira (15).

Ao lado da namorada, a também influenciadora digital Rafa Moreira, Bell gritou na frente do camarote onde o jogador se encontrava, e recebeu acenos do craque. Na véspera, o camisa 10 jogou em Manaus e marcou na vitória do Brasil por 4x1 sobre o Uruguai, nas Eliminatórias da Copa. Por conta disso, não estava em campo no triunfo de 2x1 do seu time contra o Angers, pela 10ª rodada do Campeonato Francês.

“Neymar, seu puto! Dá um salve pro Brasil, meu pivete! Salve, seu brabo”, brincou o humorista, que foi notado pelo atleta. Neymar ainda riu quando Rafa disse que era apaixonada por ele, e foi interrompida pelo namorado. “Esqueça. Ela é apaixonada por mim, não é por você, não”. O vídeo acabou repercutido em diversos perfis de humor e esportes.

Além de Neymar, o PSG também estava desfalcado de outros atletas que atuaram por suas seleções na América do Sul, como Messi, Di María e Marquinhos.

O francês Mbappé acabou sendo a grande estrela em campo, mas também não foi poupado pelo humorista, que o convidou para ser reserva de Gilberto no Bahia.