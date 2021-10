Humorista é ameaçada de morte após dizer que moradores de Praia Grande são feios

O que era para ser uma piada se transformou em motivo de revolta para os moradores de Praia Grande, no litoral de São Paulo. Tudo porque, em um programa de humor, a atriz e humorista Mhel Marrer fez piadas sobre a cidade, na última quinta-feira (21).

Entre suas falas, Mhel afirmou que a cidade é "suja" e que "todo mundo é feio". A prefeitura do município também criticou as piadas da atriz e emitiu uma nota oficial sobre o ocorrido.

"A prefeitura repudia qualquer forma de violência verbal. Válido reforçar que o município é grande incentivador da cultura e respeita todos os tipos de arte, desde que não firam ou deturpem a imagem de pessoas ou instituições", escreveu.

Ainda durante a apresentação dela, Mhel comparou a cidade à ex-garota de programa Bruna Surfistinha. "Sempre cabe mais um", relacionou.

Ela também revoltou moradores ao afirmar que Praia Grande "é uma praia do mesmo jeito que o Rio Tietê é um rio", dizendo que as pessoas só a usam para "fazer as necessidades", e que, durante uma ida à praia, "teria ficado cheia de perebas".

Novas críticas

Com toda a repercussão do caso, a humorista não se retratou e fez novas críticas à cidade.

"Fiz umas piadas com a Praia Grande e agora a galera da Praia Grande tá poluindo meu Instagram com tanta merda que estou me sentindo o mar da Praia Grande", postou.

Também no quadro de humor, exibido no programa 'A Praça é Nossa', a atriz afirmou que o município é "lotado", "sujo" e tem um mar "que não tem onda porque é muito lixo". Além disso, afirmou que, na cidade, "todo mundo é feio".

Internautas criticaram, por meio das redes sociais, as falas da atriz. Ela chegou a receber ameaças de morte de moradores da cidade. Em uma das mensagens, um rapaz afirmou que ela levaria tiros quando entrasse no Palácio das Artes para um show.