Humorista Jotinha passa mal e é internado em Santo Antônio de Jesus

O humorista e locutor Jotinha, 52 anos, foi internado em estado grave em uma unidade médica particular de Santo Antônio de Jesus após passar mal, na tarde desta terça-feira (3). Ele teve falta de ar e não conseguia falar, de acordo com familiares.

Após fazer o teste rápido da covid-19 - que deu negativo - Jotinha aguarda o resultado do exame mais detalhado, que dura 72h. Ainda segundo parentes, o humorista apresentou melhora pela noite e conseguiu uma vaga no quarto do hospital.

Através de postagem feita no Instagram, o Esporte Clube Bahia - clube do coração do humorista - disse que Jotinha será transferido para uma UTI em Salvador e o seu diagnóstico ainda não foi confirmado.

O CORREIO tenta contato com a assessoria do artista, mas ainda não obteve sucesso.