Humorista Kleber Lopes, de 39 anos, morre por complicações da Covid-19

O humorista Kleber Lopes, 39 anos, intérprete do personagem Rick Marcos no programa 'A Praça é Nossa', do SBT, morreu na manhã deste domingo (7), em São Paulo, vítima de uma parada cardíaca ocasionada pela covid-19.

Ator e bailarino, Lopes estava internado desde sábado (6) no Hospital Municipal de Urgência da cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo, por causa da piora do quadro de saúde dele.



“O SBT presta solidariedade à família e aos amigos do ator, e deseja que Deus conforte sua família”, disse a emissora de Silvio Santos. Nas redes sociais, colegas homenagearam Lopes.

