Humorista Renato Piaba tem carro roubado durante assalto no Costa Azul

O humorista baiano Renato Piaba foi assaltado na noite desta sexta-feira (7) no bairro do Costa Azul, em Salvador. O comediante foi abordado por quatro homens agressivamente, que chegaram até a colocar uma arma em sua boca. O relato foi feito pelo próprio Piaba em sua conta no Instagram. Ele pediu aos seguidores ficassem atentos, caso avistassem uma Hilux de cor branca, com a placa OZV-7080.

O empresário do humorista, Ângelo David, informou ao site BNews que o crime aconteceu por volta das 19h53 e que os suspeitos levaram o carro de Piaba, uma Hilux branca, roubada em frente à academia Vida Ativa, onde o artista malha.

“Eles levaram tudo. O carro, a carteira, relógio, celular. Absolutamente tudo. Mas não agrediram Piaba, que é o mais importante. Ele já está em casa, está bem”, contou Ângelo David.

O empresário afirmou que a polícia já foi acionada e agora busca pelo carro. “O veículo tem rastreador, mas estamos tentando destravar o dispositivo junto ao seguro para iniciar buscas mais precisas”, explicou.