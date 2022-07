Hyundai HB20: carro de passeio mais vendido do país é atualizado

Há 10 anos, a Hyundai iniciou sua operação no mercado brasileiro com a ambição de colocar um produto no ranking dos mais vendidos do país. Missão difícil. Na época, junto com o HB20, primeiro modelo da marca no Brasil, estrearam o Chevrolet Onix e o Toyota Etios.

Além dele, haviam outros concorrentes consolidados como Volkswagen Gol, Fiat Palio e Ford Fiesta. Mas os coreanos trabalharam bem, e em apenas seis anos alcançaram a marca de um milhão de unidades emplacadas no mercado nacional, superando rivais como Volkswagen e Fiat, que levaram 13 anos para atingir esse patamar.

A trajetória do HB20 também impressiona: em 2021, alcançou a liderança entre os veículos de passeio e se manteve nos primeiros seis meses deste ano. E nesse seu melhor momento de vendas, vem uma reestilização. A terceira desde a sua chegada ao país, em 2012. As outras aconteceram em 2015 e 2019.

Há quase três anos o modelo entrou em sua fase mais controversa em relação ao design. No entanto, o novo ajuste deixou o automóvel com linhas menos polêmicas. A inspiração vem dos novos produtos da marca, como o Tucson, um dos mais desejados globalmente.

A mecânica foi mantida e o interior teve poucos ajustes. As principais alterações foram concentradas na dianteira, onde o capô, grade, para-choque, lanternas e faróis foram atualizados. Na parte de trás, para-choque e lanternas foram remodelados.

Outras mudanças não são tão aparentes, mas se refletem na segurança - no entanto só estão disponíveis na versão Platinum Plus. Um dos destaques é um assistente que monitora a posição do veículo em relação à sinalização horizontal de trânsito e ao veículo que vai à frente, atuando de forma autônoma no volante para manter o carro centralizado na faixa de rodagem.

Outro equipamento oferecido na versão mais cara é o Assistente de Tráfego Cruzado Traseiro. Esse sistema ajuda a evitar colisões ao sair de uma vaga em ré, usando radares que detectam quando um veículo se aproxima, emitindo um aviso sonoro e até mesmo freando o carro, se necessário.

O bom acabamento foi mantido e todas as versões contam com seis airbags de série O quadro de instrumentos agora pode ser digital Há opção de carregamento de celular por indução Ponto cego: um alerta se acende se existe perigo

Foi incorporado também o Saída Segura, que impede acidentes que podem ser causados por portas abertas quando outros veículos se aproximam. O sistema emite avisos se um carro, ao se aproximar por trás, for detectado no momento em que um ocupante abre a porta para sair.

Também estará disponível um alerta de ponto cego, que usa sensores para indicar ao motorista a existência de veículos ou objetos nos pontos cegos. Essa indicação é feita nos espelhos retrovisores externos.

Trem de força

Os dois motores são 1 litro com três cilindros, porém um é aspirado e outro turbo. A opção de aspiração natural entrega 75 cv de potência com gasolina e 80 cv com etanol, sempre aos 6 mil giros. O torque máximo, obtido aos 4.500 rpm, é de 9,4 kgfm com gasolina e 10,2 kgfm com etanol.

Esse propulsor trabalha associado apenas a uma transmissão manual de cinco marchas.

O motor turbinado tem injeção direta de combustível e entrega 120 cv de potência aos 6 mil rpm com qualquer combustível. O torque máximo, obtido aos 1.500 giros, é de 17,5 kgfm com gasolina e/ou etanol.

Esse propulsor pode ser associado a uma transmissão manual ou automática, sempre de seis marchas.

Preços e versões

Atualmente, 70% das vendas do HB20 estão concentradas nas versões com motor aspirado, que conta com três versões: Sense (R$ 76.690), Comfort (R$ 79.990) e Limited (R$ 85.490).

As demais utilizam o motor turbo, que soma quatro configurações na linha 2023. A opção Comfort pode ser associada uma transmissão manual (R$ 93.790) e automática (R$ 99.390).

As outras versões são sempre automáticas: Platinum (R$ 105.390) e Platinum Plus (R$ 114.390).

A traseira foi modificada e o bagageiro continua com capacidade para 300 litros

Todas as versões contam com seis airbags e a garantia continua sendo de cinco anos. Entre os principais concorrentes do Hyundai produzido em Piracicaba, no interior de São Paulo, está o Chevrolet Onix.

A depender da configuração, entram na disputa o Fiat Argo, o Peugeot 208, o Toyota Yaris e até o Honda City.

O HB20 sedã chegará às concessionárias em setembro e a opção aventureira, que foi descontinuada ano passado, não voltará.