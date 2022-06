I Ecoba discute gestão das águas e monitoramento de enchentes na Bahia

O I Encontro dos Comitês de Bacias Hidrográficas da Bahia (Ecoba) acontece de 26 a 29 de junho no Arraial D'Ajuda Eco Resort, em Porto Seguro, no sul da Bahia. Interessados podem se inscrever gratuitamente pelo Sympla. O projeto tem patrocínio da Embasa e da Bamin.

O evento tem cinco objetivos, que são apresentar o sistema de gestão; avaliação e prevenção das cheias; trabalhar a educação ambiental; ampliar a representativadade da sociedade civil; e elaborar a Carta de Porto Seguro. Confira a programação completa clicando aqui. Todas as mesas terão transmissão pelo Youtube.

Na apresentação do sistema de gestão, o I Ecoba traz a história, estrutura, articulação, abrangência e outros componentes do modelo de gestão, que se apoia nas ações do Fórum Baiano dos Comitês de Bacias Hidrográficas (FBCBH) - a instância colegiada formada pelos 14 Comitês de Bacias legalmente instituídos, no âmbito do Sistema Estadual de Recursos Hídricos existentes no território do Estado da Bahia e Interestadual.

O projeto discute também ações para prevenções de cheias na Bahia. A ideia é pensar tecnologias de monitoramento para enchentes como as que atingiram o sul do estado no fim do ano passado. De acordo com a Associação de Municípios do Sul, Extremo Sul e Sudoeste da Bahia (Amurc), 34 municípios foram atingidos pelos temporais no final de 2021. As cidades que mais registraram prejuízos são: Dário Meira, Itajuípe, Itapé, Itabuna e Itapitanga. Ao todo, 14.230 pessoas ficaram na época desabrigadas.

Para dar suporte à elaboração e o desenvolvimento de programas e campanhas de educação ambiental, o encontro propõe a reflexão sobre ações, projetos e pesquisas da área, envolvendo nesse eixo a Universidade Federal do Sul da Bahia, as escolas dos municípios da Costa do Descobrimento e a população da região.

Com a missão de ampliar a representatividade da sociedade civil organizada na gestão das águas, de forma descentralizada e participativa, o Ecoba vai transmitir todos seus debates e permitir a contribuição dos interessados pelo chat. As colaborações recebidas on-line serão absorvidas para o aprofundamento dos debates e posterior redação da Carta de Porto Seguro, documento relevante que servirá como embasamento para as políticas públicas de gestão do sistema de recursos hídricos no Estado da Bahia nos próximos anos.

"O I Ecoba se dará em um momento ímpar pela retomada dos eventos presenciais no pós-pandemia. Trata-se de uma oportunidade única para o restabelecimento das relações interpessoais que estão na gênese dos Comitês de Bacia Hidrográfica e que são a base para interlocução, o debate e a troca de experiências, tão fundamentais para o processo de aprimoramento das políticas públicas”, afirma Anselmo Barbosa Caires, coordenador-geral do projeto.

