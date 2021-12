IAPI ganha praça com Casa do Tarzan, parquinho e academia ao ar livre

O IAPI ganhou um novo espaço de lazer e convivência. O equipamento está instalado na Praça Doutora Maria Luísa de Azevedo, localizada na rua homônima, e tem atrações para adultos e crianças.

O espaço conta com banco pré-moldado ondular, pássaros de concreto, mesas infantis, Casa de Tarzan, escorregadeira, academia de ginástica com prancha abdominal, barra paralela e barra de apoio, bem como academia de saúde.

A entrega do espaço ocorreu na última quarta-feira (22), com a presença da vice-prefeita e secretária de Governo (Segov), Ana Paula Matos. “É uma entrega de fundamental importância para esta comunidade, pois traz vida, cor, alegria, lugar para as crianças brincarem e as pessoas se exercitarem. Toda vez que organizamos um espaço como este, temos um ganho de autoestima, segurança, do senso de pertencimento em relação ao território, com fortalecimento dos vínculos familiares”, avaliou a gestora.

Cercada por eucaliptos, a praça tem também espaço com grama natural, iluminação em LED e itens de acessibilidade. A obra foi realizada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal), vinculada à Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman), com investimento de quase R$173 mil.

Moradora do bairro há 14 anos, a aposentada Marlene Rodrigues, 63 anos, festejou o novo equipamento. “Valoriza a rua, nos dá alegria e é bom para todos os moradores. Quando chegamos aqui, o local estava abandonado. Agora, está uma formosura. Com a pandemia, as pessoas ficaram presas em casa, mas hoje temos essa liberdade de conversar ao ar livre, com as crianças brincando, enfim, um encantamento”, relatou.