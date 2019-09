IBGE abre novo edital com 164 vagas para a Bahia com salário de até R$ 3,1 mil

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou nesta quarta-feira (25) um novo edital de Processo Seletivo Simplificado com um total de 2.658 vagas temporárias para a realização do Censo Demográfico 2020, em todo o Brasil. Dessas, 164 são para a Bahia.

Das 164 vagas abertas no estado, 96 são para o cargo de Coordenador Censitário de Subárea (CCS). Elas exigem nível médio completo e carteira de habilitação definitiva ou provisória, dentro do prazo de validade, no mínimo para a categoria B. Há 17 posições em Salvador, 2 em Feira de Santana, 2 em Camaçari e as demais no interior do estado, em 75 municípios (1 vaga por município). O cargo tem remuneração de R$ 3.100, e as inscrições no processo seletivo custam R$ 58.

As outras 68 vagas são para o cargo de Agente Censitário Operacional (ACO), todas em Salvador, exigindo apenas nível médio completo. Têm remuneração de R$ 1.700, e as inscrições custam R$ 42,50.

Para ambos os cargos, a jornada de trabalho será de 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias. A previsão de duração do contrato é de até 12 meses, com renovação mensal, mediante avaliação do contratado. O prazo de 12 meses pode ser prorrogado, conforme previsto na lei nº 8.745, de 1993, caso haja necessidade e disponibilidade de recursos orçamentários.

Todos os contratados farão jus aos auxílios alimentação, transporte e pré-escola, férias e 13º salário proporcionais. Há vagas reservadas a pessoas com deficiência e pessoas que se autodeclaram pretas ou pardas, dentro dos percentuais definidos na legislação.

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) é a organizadora do processo seletivo, e as inscrições estão abertas desde as 10h de hoje (25/09/2019) até as 16h do dia 15/10/2019, pelo site https://www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/ibgepss2019. Nesse endereço, é possível também ver o edital completo, com o quadro de vagas por município.

O Processo Seletivo Simplificado, para ambos os cargos, consistirá de uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, cuja realização está prevista para ocorrer no dia 8 de dezembro. Haverá prova em todos os municípios para os quais foram abertas vagas: 1.131 no país e 78 na Bahia, incluindo Salvador. A divulgação do resultado final deve ocorrer no dia 10 de janeiro de 2020.