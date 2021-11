IBGE revela que 3 cidades baianas não adotaram medidas de isolamento em 2020

No ano passado, apenas três cidades na Bahia não adotaram nenhuma medida de isolamento social para evitar a propagação da covid-19: Andaraí, Camacan e São Sebastião do Passé. Isso correspondeu a 0,7% das 409 que responderam sobre esse tema (no total, o estado tem 417 municípios), ou seja, 99,3% dos municípios adotaram isolamento social, frente a 98,6% no Brasil em geral.

Os dados são da Pesquisa de Informações Básicas Municipais, realizada pelo IBGE em 2020 e divulgada nesta quarta-feira (10). O resultado também mostra que 98,0% das cidades do estado instalaram barreiras sanitárias (4º maior percentual), enquanto no país como um todo a proporção foi de 76,0%.

Só 8 prefeituras na Bahia (2,0% das 409 que responderam sobre esse tema) disseram não ter instalado nenhum tipo de barreira sanitária na entrada do município: Camaçari, Euclides da Cunha, Guajeru, Itamaraju, Ituaçu, Macarani, Milagres e Nova Soure.

Em 2020, 9 de cada 10 municípios da Bahia adotaram o uso obrigatório de máscaras (95,8% frente a 94,5% no Brasil) ou fizeram desinfecção de locais públicos (91,2% frente a 78,9% no país).

Para tentar garantir a adesão às medidas de isolamento social, em 2020, quase 8 em cada 10 municípios na Bahia regulamentaram sanções em caso de desrespeito às normas - como multas, realização compulsória de exames etc. Elas foram informadas por 313 das 409 prefeituras que responderam a pesquisa (76,5%).