IBGE: vendas do varejo baiano têm queda mais intensa do país no mês de julho

Em julho de 2022, as vendas do comércio varejista na Bahia caíram novamente frente ao mês anterior (-3,1%), na série com ajuste sazonal. O recuo foi o segundo consecutivo no estado e o mais intenso do país. Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), do IBGE.

Entre junho e julho, as vendas também caíram no Brasil como um todo, embora num ritmo bem menor (-0,8%), com resultados negativos em 20 dos 27 estados. Depois da Bahia, as maiores quedas vieram do Rio de Janeiro (-3,1%) e Maranhão (-2,8%). Entre as 7 unidades da Federação com vendas em alta, os destaques foram para Mato Grosso (3,5%), Paraná (1,7%) e Amapá (1,5%).

Com o resultado negativo na passagem de junho para julho, o comércio varejista da Bahia entrou no segundo semestre de 2022 com um volume de vendas ainda 10,1% abaixo do patamar de fevereiro de 2020, antes da pandemia de Covid-19.

Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, em julho de 2022 o resultado das vendas do varejo na Bahia também seguiu negativo (-10,4%) pelo quarto mês consecutivo e representou a quinta queda mais intensa entre os estados.

No Brasil como um todo, também houve recuo (-5,2%), resultado negativo acompanhado por 20 das 27 unidades de Federação. Rondônia (-24,1%), Tocantins (-11,4%) e Acre (-11,3%) tiveram os piores desempenhos, enquanto as altas mais expressivas vieram de Roraima (10,1%), Alagoas (5,8%) e Ceará (2,5%).

Com a retração apresentada em julho, as vendas do varejo baiano acumulam queda de 5,0% de janeiro a julho de 2022, frente ao mesmo período do ano passado. O indicador acumulado no ano se manteve negativo pelo sétimo mês consecutivo e seguiu como a segunda retração mais profunda dentre os estados, superior apenas à registrada em Pernambuco (-5,3%).

No Brasil como um todo, o varejo ainda sustenta variação positiva (0,4%) no acumulado no ano, com 14 das 27 unidades da Federação em alta.

No acumulado nos 12 meses encerrados em julho (frente aos 12 meses anteriores), o varejo baiano também está em queda (-8,1%), mantendo o pior resultado do país. No Brasil como um todo, o índice é de -1,8%, com quedas em 20 dos 27 estados.

(Foto: Divulgação/IBGE)

Com recuos em 6 das 8 atividades, queda do varejo na BA foi puxada por móveis e eletrodomésticos (-26,2%) e outros artigos de uso pessoal e doméstico (-26,0%).

Em julho de 2022, a queda geral das vendas do comércio na Bahia (-10,4%), frente ao mesmo mês do ano passado, foi resultado de retrações em seis das oito atividades do varejo restrito – que exclui automóveis e material de construção.

A maior retração e o maior impacto negativo no resultado geral vieram, mais uma vez, dos móveis e eletrodomésticos (-26,2%). O segmento apresenta recuos mensais consecutivos há um ano, desde julho de 2021, sempre com as quedas mais intensas dentre as atividades e exercendo a principal influência negativa para o varejo baiano.

A segunda queda mais intensa e mais importante no resultado geral de julho foi a registrada entre os outros artigos de uso pessoal e doméstico (-26,0%). O segmento engloba as vendas do grandes varejistas e lojas de departamentos, inclusive on-line.

Por outro lado, as duas únicas atividades com vendas em alta, na Bahia, em julho, foram artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (4,0%) e equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação (4,0%). Apesar terem tido variações idênticas, o segmento de artigos farmacêuticos exerceu a principal influência no sentido de evitar uma queda ainda maior no varejo no estado.

Varejo ampliado

Em julho, o volume de vendas do comércio varejista ampliado baiano também seguiu em queda frente ao mês anterior (-1,7%), na série livre de influências sazonais, mostrando um segundo resultado negativo (havia caído 5,2% na passagem de maio para junho).

O resultado da Bahia ficou abaixo do nacional (-0,7%) e foi o 18º do país, onde apenas 4 das 27 unidades da Federação apresentaram crescimento.

Frente julho do ano passado, as vendas do varejo ampliado na Bahia também registraram queda (-13,9%), a segunda mais intensa do país acima apenas da verificada em Pernambuco (-14,0%). No Brasil como um todo, o índice ficou em -6,8%, com 26 das 27 unidades da federação apresentando resultados negativos. Roraima (1,5%) foi o único estado com alta nessa comparação.

O varejo ampliado engloba, além do varejo restrito, as vendas de veículos, motos, partes e peças e de material de construção, para as quais não se consegue separar claramente o que é varejo do que é atacado. Em julho, ambas as atividades tiveram quedas.

As vendas de veículos recuaram 22,8%, mostrando o quarto resultado negativo seguido. Já as vendas de material de construção caíram 9,9%, o segundo recuo consecutivo.

O desempenho das vendas do varejo ampliado baiano também é negativo no acumulado no ano de 2022 (-4,8%) e nos 12 meses encerrados em julho (-3,6%). Em ambos os casos, os resultados estão abaixo dos verificados no Brasil como um todo (-0,8% e -1,9%, respectivamente).