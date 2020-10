Ibope: nova pesquisa avalia ACM Neto, Rui Costa e Bolsonaro em Salvador

A nova pesquisa Ibope/TV Bahia mediu a avaliação dos governos municipal, estadual e federal entre o eleitorado de Salvador. No total, 85% aprovam a gestão do prefeito ACM Neto (DEM), mesmo índice de antes. A desaprovação oscilou de 12% para 11%. Em comparação com a sondagem anterior, não houve alterações significativas.

O desempenho do governador Rui Costa (PT) é considerado ótimo ou bom para 63% dos soteropolitanos. Outros 28% acham regular, enquanto 6% classificam como ruim ou péssimo. Já o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) somou, respectivamente, 11%, 21% e 65%. Em ambos os casos, os números são similares aos da primeira pesquisa.

A pesquisa chegou a ter a divulgação vetada pela Justiça na sexta-feira, a pedido da coligação liderada pelo candidato do Avante a prefeito, Pastor Sargento Isidório. No entanto, a TV Bahia ingressou, no mesmo dia, com mandado de segurança junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e obteve liminar que garantiu à emissora o direito de divulgar o resultado do levantamento.

ACM Neto

Avaliação:

Ótimo/Bom: 73%;

Regular: 23%;

Ruim/péssimo: 3%;

Não sabe/não respondeu: 1%

Aprovação:

Aprova: 85%;

Desaprova: 11%;

Não sabe/não respondeu: 4%

Rui Costa

Avaliação:

Ótimo/Bom: 63%;

Regular: 28%;

Ruim/péssimo: 6%;

Não sabe/não respondeu: 2%

Bolsonaro

Avaliação:

Ótima/Boa: 11%;

Regular: 21%;

Ruim/péssima: 65%;

Não sabe/não respondeu: 3%